Эксперты, сеявшие панику: кто и как прогнозировал энергетический апокалипсис в Украине зимой

Основная цель, которую ставил перед собой российский агрессор все это время – украинские города и села должны оказаться во тьме и холоде

Третью зиму в условиях полномасштабной войны Украина прожила не без сложностей и потерь в энергетической сфере. Однако реальная картина была все же далека от худших сценариев, нарисованных экспертами. И именно определенные заявления, которые транслировались в целом и подхватывались медиа, нанесли не меньше вреда, чем обстрел инфраструктуры со стороны россиян. Речь идет как о финансовых показателях, так и об аспектах, которые нельзя перевести в цифры, вроде усиления стресса из-за пессимистических прогнозов.

Европейский рынок и устойчивость украинских энергетиков

Энергетическая система с февраля 2022 года находится под постоянным вниманием россиян, ведь обстрелы гидро- и электростанций, подстанции по передаче электроэнергии, объектов возобновляемой энергетики, газовой инфраструктуры происходят ежедневно. К тому же время от времени враг прибегает к массированным атакам с одномоментным применением нескольких сотен разных типов ракет и беспилотников. По данным Министерства энергетики Украины, количество только таких больших ударов за три года полномасштабной войны уже превысило 30. Основная цель, которую ставил перед собой российский агрессор все это время — украинские города и села должны оказаться в темноте и холоде, должно перестать работать производство, остановиться транспорт и тому подобное. Но достичь ее не удается и сегодня.

Зима 2022-2023 года, в частности, сопровождалась отключениями электроэнергии, и соответственно возникали проблемы с отоплением и теплоснабжением. Зато шаги принятые на государственном уровне, а также системная и героическая работа представителей энергетического сектора позволила минимизировать нанесенный обстрелами и другими действиями врага ущерб. В частности, в марте 2022 года Украина стала частью единой системы Евросоюза (ENTSO-E), а осенью-зимой рынок топлива стал наполняться исключительно европейским дизелем и бензином. К тому же объемов собственной добычи газа и его запасов в хранилищах также оказалось достаточно для покрытия потребностей страны. Параллельно с этим энергетики занимались восстановлением разрушенных во время вражеских атак объектов, поэтому в конце концов удалось отказаться от "веерных" отключений света и провести в штатном режиме отопительный сезон.

В следующий зимний период 2023-2024 года Украина вошла лучше подготовленной. Прежде всего благодаря усилению системы противовоздушной обороны энергетических объектов, а также строительству их физической защиты. Это позволило минимизировать последствия обстрелов. Кроме того, в межсезонье удалось провести серьезную ремонтную кампанию и восстановить 2,2 кВт мощностей, потерянных предыдущей зимой. Об этом сообщал министр энергетики Герман Галущенко. Сыграл положительную роль и импорт электроэнергии из ЕС, ведь сеть операторов ENTSO-E увеличила возможности поставки в Украину до 1700 МВт (было добавлено 500 МВт). Также помогла пройти период даже без временных ограничений для потребителей и теплая погода.

Третья зима в условиях активных боевых действий на фронте и обстрелов всей территории страны также уже позади. И можно констатировать, что на общую ситуацию в энергетике существенно не повлияли массированные обстрелы энергетики, а их было зафиксировано с декабря 2024 по февраль 2025 четыре. И хотя периодически применялись аварийные и стабилизационные отключения в регионах (одно из последних зимних — 15 января текущего года) они были непродолжительными. Поэтому в целом зимний сезон прошел ровно и с минимальными ограничениями для потребителей.

Пугалки от экспертов – кто даст больше часов без света

На фоне приведенных фактов того, что энергетика Украины достойно держит удар и предприятия этой сферы делают все возможное для обеспечения потребностей потребителей, стоит вспомнить о систематических попытках посеять панику среди населения. Как ни странно, на это активно работала не только российская пропаганда, постоянно запускавшая тематические ИПСО, но и отечественные эксперты, международные организации, а также с их подачи украинские и зарубежные медиа.

Первое место за самый абсурдный прогноз за эти годы занимает отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ). Согласно документу, дефицит мощностей, образовавшихся в результате обстрелов может привести к отключениям электроэнергии зимой 2024-2025 годов до 18 часов в сутки. Что в свою очередь приведет к ряду негативных последствий для гражданского населения. Хотя эксперты миссии и отмечали, что точно спрогнозировать развитие событий невозможно, ведь оно будет зависеть от суровости зимы, объемов восстановленных энергетических мощностей и возможных новых атак на энергетическую инфраструктуру.

Неутешительными были прогнозы на только закончившуюся зиму и от Международного энергетического агентства (MEA), которая должна была стать "самым суровым испытанием" для энергосистемы Украины.

В топе отечественных "вестников энергетического апокалипсиса" находится, в частности, директор "Центра исследования энергетики" Александр Харченко. Вот его прогнозы: в декабре 2022 года речь шла о дефиците электроэнергии, возникновении выраженной нехватки теплоснабжения в крупных городах, из-за чего "местные власти начнут программы частичного расселения их жителей в сельские районы". А в июле 2023 года : "Я бы советовал всем украинцам готовиться к тому, что следующая зима будет сложной. Такой же или даже сложнее, чем прошла". Весной 2024 года он заявлял, что Украина "вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений" и говорил о 4-6-часовых отключениях. Но летом "ставки выросли" до прогнозов об отсутствии электричества 12-16 часов в сутки, правда, с оговоркой – такой сценарий реалистичен для сильных морозов. Как видим, никакие пессимистические сценарии, озвученные Харченко, не сбылись.

Тему длительных отключений и других проблем в энергетической сфере регулярно педалировал Олег Попенко – эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству. В частности, он говорил о возможных отключениях света на 10 часов даже летом прошлого года и сложной зиме в перспективе, а осенью 2024 года говорил об "огромных проблемах с газом ".

В том же ключе излагался в медиа и Владимир Омельченко – директор энергетических программ Центра Разумкова. А энергетический эксперт и соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук прошлой осенью пугал полным блекаутом, учитывая атаки со стороны России украинских АЭС. Об угрозе системной аварии в энергетике, а также проблемах в теплоснабжении домов украинцев он не переставал говорить в течение всего зимнего периода. И отмечал, что света может не быть до 20 часов (!) в сутки.

"Выключение света могут длиться 10-12 часов в сутки", " города, которые ни при каких обстоятельствах не пройдут зиму без отключений" – автором таких пессимистических заявлений был Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований. Такое свое видение ситуации он объяснял потенциальным дефицитом генерации электроэнергии на уровне 4-5 ГВт.

Зарубежные медиа усилили заявления экспертов

Усиливали искусственную истерию вокруг энергетики Украины и иностранные влиятельные медиа, зато украинские СМИ вместо возможности оперировать фактами прибегали к слепому распространению прогнозов. Например, одна из ведущих телекомпаний мира CNN регулярно рассказывала об обстрелах со стороны россиян, в которых целью являются инфраструктурные объекты. В материалах вроде "Украинцы боятся самой темной зимы, поскольку Россия атакует энергетическую сеть" (первоначально опубликованном 28 октября 2022 года и обновляемом до 2024 года) акцент делался на стратегии погружения Украины в холод и темноту. И прогнозы относительно достижения в ней успеха сохранялись и в прогнозах на 2024-2025 годы.

Не отставали от коллег-телевизионщиков и уважаемые печатные издания. В частности, британская газета The Guardian. Например, в статье под названием "Украина готовится к зимним отключениям электроэнергии после российских атак на энергетический сектор" (опубликованной 28 августа 2024 года) прогнозировалась сложная зима со значительным дефицитом электроэнергии и воды. Нарисовать "апокалиптический сценарий" автору материала помогали эксперты, в том числе Наталья Шаповал из Киевской школы экономики.

Американские медиа также приобщились к накручиванию ситуации. В сентябре 2024 года The Washington Post сообщило о критическом состоянии энергосистемы Украины и спрогнозировало 20-часовые отключения света в самом худшем случае. Для усиления эффекта журналисты вспомнили предупреждение президента Украины Владимира Зеленского о намерении России оставить миллионы людей во тьме и холоде. The New York Times, освещая ситуацию в Украине, использовало громкие заголовки вроде "Отключения электроэнергии окутывают Киев, Украину, в темноту".

POLITICO в своих материалах ссылалось на упомянутого украинского энергетического эксперта Александра Харченко, который прогнозировал в случае ударов по атомным станциям отключения до 20 часов в сутки. А это, приходили к выводам журналисты, "создаст мрачное будущее с холодом и темнотой по всей Украине".

Те же цифры в контексте длительности отключений, но уже со ссылкой на украинскую аналитическую группу DiXi, использовали в программах National Public Radio (NPR) — крупнейшей некоммерческой сети радиостанций США.

Потери бюджета, человеческого потенциала и усиление стресса

Поскольку многочисленные заявления экспертов относительно худших вариантов развития событий в энергетике усиливали СМИ – это также оказало негативное влияние на ситуацию (вдобавок от реального ущерба от разрушений и повреждений энергетической инфраструктуры). Если в первую военную зиму, несмотря на опасения относительно возможных частых и длительных отключений света, украинцы массово не выезжали за границу, то впоследствии ситуация изменилась. И следующей зимой "повторная угроза блекаутов усилила динамику " миграции, когда количество украинцев, покидавших страну, было больше числа возвращавшихся. Таковы результаты исследования аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal. А в прошлом году, по данным сервиса Опендатабот, в 3,3 раза выросло число украинцев, не вернувшихся из-за границы.

Конечно, отток трудоспособного населения (а за границу преимущественно выезжали молодые женщины с детьми или полные многодетные семьи) имел негативные последствия для экономики Украины. В первую очередь из-за того, что значительные денежные средства "вымывались" из оборота и тратились в других странах. НБУ, в частности, подсчитало, что в 2022-2023 годах речь шла о 2 млрд. долларов в месяц или 24 млрд. долларов. долларов в год. Потери понес и человеческий потенциал, ведь страну покидали в том числе и квалифицированные кадры, а это приводило к дефициту работников в различных отраслях и влияло на производительность предприятий. А, соответственно уменьшились и налоговые поступления в бюджет от полученных зарплат и доходов, когда речь шла о частном бизнесе.

Кроме того, постоянное внушение о длительных блэкаутов заставляло украинцев, которые оставались в стране искать решения возможных проблем и обеспечения комфортной жизни. Поэтому люди с приближением холодного времени года и увеличением экспертных заявлений бросались скупать генераторы, зарядные станции вроде EcoFlow и другие автономные системы питания. Рынок на это реагировал повышением цен.

К примеру, в июле 2024 года СМИ со ссылкой на данные крупных маркетплейсов, говорили о росте спроса на такие устройства на 450% по сравнению с предыдущим годом. При этом удорожание на определенные товары энергообеспечения могло достигать 60%. Такая тенденция наблюдается с 2022 года и по сей день. И если при этом компании-поставщик и реализаторы продукции получили сверхприбыли, для большинства людей потраченные тысячи гривен были напрасны. Ведь фактически периоды, когда возникала потребность в недешевых гаджетах, были не столь значительны.

Напоследок, отметим, что негативные прогнозы и худшие сценарии не добавляли украинцам оптимизма и устойчивости. Ведь в дополнение к постоянным тревогам и обстрелам украинских городов и страху за жизнь и здоровье собственно и родных добавлялись опасения, что придется зимой жить в темноте и холоде. Как свидетельствуют опросы, все это в комплексе приводило к хроническому стрессу, который по данным исследователей, сейчас испытывает значительное количество гражданских. В частности, по результатам январского опроса выяснилось, что 77% украинцев недавно переживали сильный стресс, а 46% постоянно находятся в состоянии истощения.

В таких условиях трудно держать фокус на ежедневных вызовах, связанных с войной, и продолжать работать на общую победу. Кроме того, очевидно, что, когда многочисленные прогнозы не находят подтверждения, у украинцев исчезает доверие к профессиональной среде.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что военные действия спровоцировали в Украине ускорение децентрализации производства и строительства альтернативных видов энергии, чтобы компенсировать разрушение ТЭС.