Четырехкратная выплата во время лечения для бойцов: какие документы нужны
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Начисление не предусматривает выплаты боевых
Военные во время службы могут получить ранения и в случае нахождения на лечении получат четырехкратное начисление.
Для выплаты военному нужно предоставить определенные документы. Об этом говорится в приказе "Об утверждении порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", передает Юрист Андрей Топчий.
Согласно приказу, размер помощи будет зависеть от последней должности военной службы и будет начисляться до четырех месяцев в связи с болезнью, лечением в больничных учреждениях или отпуском для лечения.
Военному нужно предоставить следующие официальные бумажки:
- Заключение больничного учреждения (военно-врачебной комиссии);
- Решение командира воинской части о продлении пребывания в больничных учреждениях и в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Юрист отметил, что в течение 4 месяцев бойцам будут начисляться базовые выплаты, но это не касается надбавок — 30, 50 или 100 тысяч гривен за пребывание на передовой.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым военным предусмотрены выплаты на реабилитацию.