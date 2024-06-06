Цена на популярную летнюю ягоду упала на треть за неделю: почему и будет ли удешевление в дальнейшем

Ее максимальная оптовая стоимость составляет 70 гривен

Одна за другой падают в цене популярные летние ягоды. Одной из таких является земляника садовая, которая за неделю подешевела на 31% из-за большого предложения, низкого спроса и некачественной продукции.

Резкое увеличение предложения этой ягоды послужило причиной снижения средних оптовых цен. Согласно данным аналитиков проекта EastFruit, в конце прошлой недели земляника продавалась по цене, которая колебалась в пределах 60-100 гривен за кило, но сейчас она стоит 40-70 гривен за кило.

По их словам большинство фермеров вынуждены уступать в цене и снижать ее, ведь на рынке увеличивается количество продавцов и предложения ягоды. Кроме того, удешевление товара также происходит из-за небольшого спроса и значительного количества некондиционной ягоды.

Несмотря на удешевление, эта ягода все одна на 20% дороже, чем в начале июня 2023 года. Большинство ключевых игроков рынка говорят, что земляника садовая может в дальнейшем дешеветь в течение следующей недели из-за большого предложения и низкого качества.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что производство популярного продукта снижается, ведь не хватает сырья. Эксперты прогнозируют удорожание товара.