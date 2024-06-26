ВПЛ из одного города могут получить денежную помощь: регистрация уже идет
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Надо соответствовать определенным категориям уязвимости
В течение 26-27 июня 2024 в Луцке идет регистрация на получение одноразовой многоцелевой денежной помощи. Подать заявку могут ВПЛ, которые сейчас проживают в Волынской области.
Выплату будет осуществлять гуманитарная организация Help – Hilfe zur Selbsthilfe. Процесс рассмотрения заявления продлится до 60 календарных дней и если решение будет положительным, то на номер телефона отправят сообщение.
Кто может получить помощь в Луцке
Денежная помощь предназначена для граждан Украины, которые:
- имеют статус ВПЛ от 25 мая 2024 года;
- относятся к уязвимым категориям населения;
- проживают в Волынской области.
Уязвимые категории включают:
- лиц с инвалидностью 1-й, 2-й и 3-й групп;
- одиноких родителей;
- многодетные семьи;
- приемные семьи, которые опекают детей без сопровождения родителей или разведенных с родителями.
Как проходит регистрация
Регистрация на получение многоцелевой денежной помощи состоится 26 июня (среда) с 10:00 до 17:30 и 27 июня (четверг) с 10:00 до 14:00 по адресу: город Луцк, Святогорская (Гаврилюка), 10, Благотворительный Фонд Рокода".
Для регистрации необходимо иметь при себе:
- паспорт или ID карточку;
- индивидуальный налоговый номер;
- справку ВПЛ и документ, подтверждающий категорию уязвимости (в зависимости от категории).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что потерпевшим от насилия со стороны россиян могут выплатить компенсацию.