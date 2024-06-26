Укр

ВПЛ из одного города могут получить денежную помощь: регистрация уже идет

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 26 июня 2024, 14:35
Гривна. Фото Pixabay

Надо соответствовать определенным категориям уязвимости

В течение 26-27 июня 2024 в Луцке идет регистрация на получение одноразовой многоцелевой денежной помощи. Подать заявку могут ВПЛ, которые сейчас проживают в Волынской области.

Выплату будет осуществлять гуманитарная организация Help – Hilfe zur Selbsthilfe. Процесс рассмотрения заявления продлится до 60 календарных дней и если решение будет положительным, то на номер телефона отправят сообщение.

Кто может получить помощь в Луцке

Денежная помощь предназначена для граждан Украины, которые:

  • имеют статус ВПЛ от 25 мая 2024 года;
  • относятся к уязвимым категориям населения;
  • проживают в Волынской области.

Уязвимые категории включают:

  • лиц с инвалидностью 1-й, 2-й и 3-й групп;
  • одиноких родителей;
  • многодетные семьи;
  • приемные семьи, которые опекают детей без сопровождения родителей или разведенных с родителями.

Как проходит регистрация

Регистрация на получение многоцелевой денежной помощи состоится 26 июня (среда) с 10:00 до 17:30 и 27 июня (четверг) с 10:00 до 14:00 по адресу: город Луцк, Святогорская (Гаврилюка), 10, Благотворительный Фонд Рокода".

Для регистрации необходимо иметь при себе:

  • паспорт или ID карточку;
  • индивидуальный налоговый номер;
  • справку ВПЛ и документ, подтверждающий категорию уязвимости (в зависимости от категории).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что потерпевшим от насилия со стороны россиян могут выплатить компенсацию.

Теги:
#Луцк #Социальные выплаты #Выплаты #Денежная помощь