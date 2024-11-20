В ноябре подорожает еще одна популярная категория продуктов

В течение года стоимость на них тоже не стояла на месте

Кроме удорожания популярных видов мяса, в конце осени в цене также прибавят и крупы — гречка, рис, макароны, пшено и т.д.

С начала года выросли в стоимости почти все товары из бакалеи, но больше всего – крупа ячневая. Ее ценник увеличился на 14,6%, сообщила главная научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Светлана Черемисина, ссылаясь на данные Госкомстата, передает 24 Канал.

Кроме нее, за год также постепенно подорожали:

Манные крупы — на 9,3%, то есть до 23,24 гривны за килограмм.

Рис и пшеничная крупа – на 6,0%, то есть до 54,37 гривны за килограмм и 18,23 гривны за килограмм соответственно.

Гречка выросла на 3,2% и стоит сейчас 29,79 гривны за килограмм;

Однако пшено снизилось в цене – до 24,25 гривны за килограмм (-4,6%), добавляет Черемисина.

"В течение сентября-октября ячные крупы прибавили в цене 4,5% — до 17,78 гривны за килограмм, манные — 2,6% — до 23,24 гривны за килограмм, пшеничные — 1,6% — до 18,23 гривны за килограмм, рис – 1,0% – до 54,37 гривны за килограмм, гречка – 0,6% – до 29,79 гривны за килограмм", — добавила Черемисина.

По ее прогнозу, в ноябре 2024 года ожидается тенденция подорожания круп на 3-5%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сейчас мандарины в Украине дешевеют. Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове поделилась прогнозом о том, какие будут цены на этот фрукт накануне зимних праздников.