Удорожания не избежать. В ближайшие месяцы цены вырастут на три категории продуктов

Пять факторов повлияют на цены трех разных категорий продуктов

В течение февраля-марта на украинском рынке ожидается рост цен на овощи, молочные продукты и хлеб. На стоимость влияют одновременно несколько факторов, в частности инфляция.

Овощи в Украине будут дорожать из-за уменьшения запасов в зимний период. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии "Главреду".

Кроме того, цены будут расти на хлеб и молочные продукты из-за инфляции, сезонности, акцизов на топливо, а также войны, в частности мобилизации, во время которой на предприятиях нет значительного количества работников. Производители вынуждены покупать технику для предприятия, что влияет на стоимость.

"Эти факторы являются определяющими в формировании цен на ближайшие месяцы, вплоть до того момента, пока в новом сезоне мы не начнем получать свежие овощи, фрукты и молочные продукты, объемы которых увеличатся благодаря сезону "большого молока". К сожалению, пока что говорить о снижении цен не приходится. Частично могут наблюдаться временные снижения цен, как это происходит сейчас, например, на лук, морковь или другие овощные группы. Однако это будет иметь краткосрочный характер. Я думаю, что уже через несколько недель этот процесс прекратится, и недостаточное предложение снова начнет повышать цены", — отметил он.

Марчук прогнозирует, что цены на продукты вырастут на 10-15%, но не сразу. До 1,5-2 или 3% в течение месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидать ли украинцам подорожания двух популярных категорий продуктов в 2025 году.