Некоторым украинцам засчитают дополнительные несколько месяцев в стаж. При каких обстоятельствах

Чтобы определить, засчитывается ли этот период в стаж, нужно знать, уплачиваются ли страховые взносы

Украинки имеют право на несколько месяцев стажа за период декретного отпуска, если во время него они или за них уплачивали страховые взносы.

Как пояснили в "На пенсии", женщина имеет право на 126 календарных дней отпуска по беременности и родам — 70 дней до родов и 56 дней после них. В случае сложных родов или рождения двойни или большего количества детей, продолжительность отпуска может быть увеличена до 140 или даже 180 дней.

За этот период женщине предоставляется финансовая помощь от Фонда социального страхования, которая составляет 100% средней заработной платы. Этот период полностью входит в страховой стаж.

После завершения этого отпуска женщина имеет право оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

📌 Что учитывается в страховом стаже:

До 2004 года в стаж автоматически засчитывалось время, когда мама ухаживала за ребенком до 3 лет, даже если она не работала. Если же работала, то стаж засчитывается по трудовой книжке;

После 2004 года стаж учитывается только тогда, когда:

уплачивались страховые взносы, если женщина работала,

или она официально получала государственную помощь по уходу за ребенком, фиксируемую в реестре застрахованных лиц.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, чем трудовой стаж отличается от страхового.