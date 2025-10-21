Какой мобильный оператор самый дешевый: сравниваем тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell

У каждого мобильного оператора есть свои минусы и преимущества

Связь – одна из тех услуг, без которых сегодня сложно прожить даже несколько часов. Украинцы активно пользуются интернетом, мессенджерами, мобильными звонками, поэтому вопрос выбора выгодного тарифа остается актуальным.

"Телеграф" проанализировал предложения трех ведущих операторов страны — Kyivstar, Vodafone и lifecell, — и сравнил стоимость и условия.

Kyivstar: стабильность и социальные тарифы

Оператор предлагает два варианта с разным уровнем доступности:

Тариф "Все разом. Комфорт" создан специально для пенсионеров и стоит 220 грн в месяц . В нем предусмотрено 10 ГБ интернета , безлимитные звонки в сети и 100 минут на других операторов . Это минимальный уровень абонплаты среди всех представленных вариантов – однако и объем интернета наименьший.

создан специально для пенсионеров и стоит . В нем предусмотрено , безлимитные звонки в сети и . Это минимальный уровень абонплаты среди всех представленных вариантов – однако и объем интернета наименьший. Более универсальный тариф — "Все разом. Легкий". Его стоимость стартует от 300 грн в месяц, пользователь же получает 40 ГБ мобильного интернета и 300 минут на другие сети. В обоих тарифах предусмотрен домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с, что делает предложение интересным для тех, кто пользуется услугами связи в пределах одного провайдера.

Vodafone: ставка на мобильность и роуминг

Тариф Flexx Go позиционируется как подписка для активных пользователей. Его стоимость составляет 320 грн в месяц, в пакет входит 25 ГБ мобильного интернета и еще 8 ГБ для использования в 28 странах мира. Вызовы в сети — без ограничений, на других операторов предоставляется 500 минут, которые также действуют во время роуминга.

Vodafone делает ставку на тех, кто часто путешествует или работает вне Украины. В этом случае соотношение цены и возможностей выглядит оправданным, хотя внутри страны тариф не самый дешевый.

lifecell: максимум интернета за стабильную плату

Тариф Mega от lifecell ориентирован на пользователей, потребляющих большой объем данных. За 350 грн в месяц оператор предоставляет фактически безлимитный интернет – после использования 100 ГБ скорость снижается до 1 Мбит/с, но доступ остается активным. Кроме того, в тарифе предусмотрено 25 ГБ в роуминге, безлимитные звонки в пределах сети и 1000 минут на других операторов.

По расчетам этот тариф предлагает самую низкую условную стоимость за гигабайт — около 3,5 грн/ГБ при потреблении до 100 ГБ, что делает его выгодным для активного интернет-пользователя.

Тарифы мобильных операторов в Украине.

Так какой тариф выгоднее?

Если смотреть исключительно на цену, то Kyivstar с социальным тарифом для пенсионеров остается самым дешевым вариантом – 220 грн. в месяц. Однако он предусматривает всего 10 ГБ интернета, чего сегодня хватает разве что на базовые нужды.

Для большинства пользователей самым оптимальным по соотношению стоимости и объема данных можно назвать Kyivstar "Легкий" — 40 ГБ около 300 грн. Если же главное — много трафика, lifecell однозначно выигрывает благодаря фактическому безлимиту и наибольшему количеству минут на другие сети.

Vodafone, в свою очередь, выглядит не очень выгодным, но компенсирует это преимуществами в роуминге – именно поэтому этот оператор подходит для тех, кто часто бывает за границей.

Напомним, многие украинские операторы мобильной связи предлагают клиентам оформить "долгосрочные отношения" и перейти на контрактное обслуживание. В этом случае тарифы на пользование услугами будут более выгодными и предсказуемыми, однако если не прочесть положения договора внимательно, то дело может закончиться судом.