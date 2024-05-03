Миллионы в песок? У одного из крупнейших подрядчиков "Большой стройки" проблемы, связанные с Каховской ГЭС

Национальная полиция заподозрила компанию Максима Шкиля "Автострада" в завладении средствами госбюджета

У одного из крупнейших подрядчиков "Большой стройки" — ООО "Группа компаний Автострада" — возникли проблемы с Национальной полицией. И недавний скандал в ресторане Goodwine с участием владельца "Автострады" Максима Шкиля и киевского полицейского Виталия Манасяна здесь ни при чем.

В конце апреля Индустриальный районный суд г. Днепр позволил следователям осмотреть несколько земельных участков в регионе. И отобрать на них образцы песка, который идет на строительство магистрального водопровода "Хортица (ДВС2) — Томаковка — Марганец".

Зачем следователям лезть в песок? Полиция проводит расследование. Статья, по которой открыто дело, звучит страшно. Речь идет о "присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения".

Строительство водопровода – один из трех самых дорогих проектов Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры с начала большой войны. Контракт на водопровод "Хортица (ДВС2) — Томаковка — Марганец" стоимостью 5,3 млрд грн был подписан ее "дочкой" — Службой восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области — с ООО "Группа компаний Автострада" 19 июля прошлого года. В этот же день служба подписала еще два контракта. Один — на строительство водопровода "р. Ингулец — Южное водохранилище" для обеспечения водой г. Кривой Рог. Его стоимость составила 5,32 млрд грн, а исполнителем было определено одесское ООО "Автомагистраль-Юг" Александра Бойко. Второй – на строительство водопровода Марганец – Никополь – Покров. Этот контракт на сумму 1,999 млрд грн был подписан с еще одними одесситами — ООО "Ростдорстрой" Евгения Коновалова и Юрия Шумахера.

Работы по трем водопроводам должны быть сделаны до 2025 года. Проекты успели подорожать. В конце апреля 2024 года Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области подписала дополнительный контракт по водопроводу "р. Ингулец — Южное водохранилище" с ООО "Автомагистраль-Юг" на сумму 2,358 млрд грн и с ООО "Группа компаний Автострада" — на 2,078 млрд грн. Согласно им, работы должны быть завершены уже к 2026 году.

Все они являются частью правительственного проекта по ликвидации последствий уничтожения дамбы Каховской ГЭС 6 июня прошлого года. Работы были срочными, поэтому тендеры в Prozorro на них не проводили. Чиновники лишь отчитались, что "Автомагистраль-Юг", "Группа компаний Автострада" и ООО "Ростдорстрой" предоставили "наиболее экономически выгодные предложения".

И вот в конце прошлого года до проекта "Автострады" добралась полиция. Следователи утверждают, что должностные лица Службы восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области сговорились с руководителями ООО "Группа Компаний "Автострада" и завладели бюджетными деньгами. Грубо говоря, полицейские утверждают, что проследили, откуда на строительство водопровода "Автострадой" везут песок. Как оказалось — из Новопавловского гранитного карьера (им владеет семья Ченских из Днепропетровской области).

Именно в песке полиция нашла злоупотребление. "Установлено, что цена приобретения песка у ЧАО "Новопавловский гранитный карьер" составляет от 68 грн до 115 грн за тонну. Согласно протоколу согласования цен к договору на строительство магистрального водопровода Хортица (ДВС2) — Томаковка — Марганец, … установлено, что цена … составляет 350,29 грн за м3», — указали в Национальной полиции. В одном "кубе" — примерно 1,4 тонны песка. И 150—200 гривен на тонне не выглядят чем-то сверхбольшим, ведь песок надо по крайней мере довезти до места. "Бизнес-Телеграф" попросил "Автостраду" прокомментировать обвинения. Ответа пока нет.

Пустяк, но с учетом того, что на строительство водопровода уходят тысячи тонн песка, речь может идти о миллионах гривен. К тому же песок не является основной составляющей стоимости проекта, поэтому вполне возможно, что следователи могут накопать еще какие-то интересные подробности особенностей ценообразования по этому и другим водопроводным проектам. Тем не менее Шкиль – известный человек. Как утверждала "Украинская правда" до 2022 года, во времена Януковича он был куратором "Молодых регионов" западного направления. Во времена Петра Порошенко считался близким к тогдашнему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. А сейчас, может быть, тесно общается с руководством Офиса президента. Более вероятно, что дело будет закрыто из-за отсутствия состава преступления.