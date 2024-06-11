В Киеве полуобнаженный мужчина пытался совершить самоубийство, лег на трамвайные рельсы (видео)
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Попытка умереть на путях не удалась
Во вторник, 11 июня, в Киеве мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. Событие произошло на путях скоростного трамвая возле остановки "Национальный авиационный университет" на проспекте Любомира Гузара.
Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Киев Оперативный". По словам очевидцев, на полуобнаженный мужчина внезапно лег на рельсы, чем заблокировал движение трамваев.
Отчаяний натянул рюкзак на голову и ждал, когда его переедет транспорт. К нему сразу бросились люди, пытаясь помочь мужчине.
Пользователи сети отмечают, что на место инцидента приехала полиция и скорая помощь. Мужчину забрали с путей трамвая.
По словам очевидцев, мотивом совершения самоубийства стала смерть его брата на войне.
Видео попало в соцсети.
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Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве патрульные спасли самоубийцу. Мужчина перелез через изгородь путепровода и собирался прыгнуть с высоты под поезд.