В Киеве девушке отдыхающей на озере едва не отрезало голову: детали инцидента (фото)

Отдых на воде может таить внезапную опасность

В Дарницком районе Киева на озере Небреж отдыхающей едва не отрезал голову мужчина на вейкборде. Девушка очень сильно испугалась и лишь чудом осталась в живых.

Деталями инцидента жительница столицы поделилась в Telegram-канале "Реальный Киев". По ее словам, она обратилась за разъяснениями в соответствующие органы.

На днях на озере Небреж произошел неприятный инцидент — на отдыхающую едва не наехал мужчина на вейкборде. По словам девушки, он промчался на доске буквально в паре сантиметров от нее и она едва не лишись головы.

"Он (мужчина на вейкборде-прим.ред.) пролетел буквально в нескольких сантиметрах от меня и я едва не лишилась головы. Я была в шоке и сразу же вышла из воды, но потом осознала: это страшно небезопасно", — говорится в сообщении.

Девушка в своем посте вспомнила недавнюю трагедию, которая произошла на Пешеходном мосту в Киеве — здесь трагически погиб 20-летний парень из-за обрыва троса на канатной дороге.

Тогда водолазно-спасательным отделением ГСЧС было обследовано 8 тыс. кв.м дна реки во время погружений, а также 12 тыс. кв.м при помощи Эхолота, но тело находилось в 30 метрах от берега.

"Напомню, недавно из-за подобного аттракциона возле Пешеходного моста произошла трагедия — погиб молодой парень. Хотим ли мы чтобы подобное повторилось и на Небреже? Сейчас я ищу ответы и обращусь в соответствующие органы", — резюмировала автор поста.

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Инцидент произошел на озере Небреж

Для справки: Вейкбординг — это экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и сёрфингом. Один из развивающихся видов спорта и отдыха.

В вейкбординге выделяют две официальные дисциплины: вейкборд-катер и вейкборд-электротяга, а также одну неофициальную: вейкборд-улицы.

В "уличном" вейкбординге движение спортсмена по воде происходит с помощью мобильной спортивной лебедки. Райдер выполняет трюки, используя естественный рельеф, трамплины, другие фигуры и ровную водную гладь.

Благодаря компактным размерам мобильной спортивной лебедки спортсмен может организовать себе вейкпарк за 10 минут на любом свободном водоеме длиной от 25 до 600 метров. Скорость варьируется от 0 до 55км/ч.

Вейкбординг

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине во время расчистки озера водолаза атаковал неизвестный монстр. После встречи с неизвестным существом мужчина получил тяжелую травму глаза, оказался в больнице и перенес серьезную операцию.