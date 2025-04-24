Россияне крыли Киев ракетами и дронами: много погибших и полсотни пострадавших (фото)
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Продолжаются поиски людей
Взрывы в Киеве раздавались с 23 на 24 апреля. Россияне били по Киеву крылатыми ракетами, беспилотниками, а также ударили баллистикой.
Последствия атаки в столице показал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он находится на месте удара и фиксирует преступления России.
На кадрах, которые предоставил Ян Доброносов заметно, что во дворе, где произошел взрыв сильно пострадали машины, у людей выбило окна.
Также заметно, что спасатели до сих пор ищут под завалами людей.
Больше фото и видео Яна Доброносова можно будет увидеть позже.
Детали атаки
Больше всего пострадал Святошинский район столицы. Там зафиксировано возгорание и частичное разрушение жилого дома.
Известно, что под завалами находятся люди. Проводятся спасательные работы.
По информации начальника КОВА Тимура Ткаченко, в результате атаки вспыхнули по меньшей мере девять пожаров.
"Есть попадание по гражданской инфраструктуре. Все очень серьезно. Дыхание русского мира во всей красе", — написал он.
По состоянию на 6 утра, по информации ГСЧС, в столице в результате российского удара погибли 9 человек, 63 пострадавших, 42 госпитализировали в больницу, среди них 6 детей.
Также в результате атаки произошло разрушение в жилых домах: продолжаются поиски людей под завалами.
Возникли пожары в гаражах, админзданиях, нежилых зданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожарные ликвидировали возгорание.
В 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГСЧС.
Местные телеграм-каналы сообщают, что в городе все еще есть пожары.
По состоянию на 6.26 в Киеве и области все еще продолжается воздушная тревога. На карте видно, что в этом регионе фиксируют движение БПЛА.
Ранее "Телеграф" писал, что пока россияне запускали дроны и ракеты по Украине, жители оккупированного Крыма сообщают об ответном ударе. Местные источники сообщают о пролетах дронов и работе ПВО в разных городах полуострова.