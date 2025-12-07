Укр

Юный зацепер сгорел заживо на крыше электрички в Киеве: подробности (видео)

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
Читати українською
Автор
В Киеве погиб 16-летнийй зацепер Новость обновлена 07 декабря 2025, 16:29
В Киеве погиб 16-летнийй зацепер. Фото Коллаж "Телеграфа"

В Киеве на железнодорожной станции на Выдубичах, между двух вагонов электрички, загорелся человек, движение поездов приостановлено

В воскресенье, 7 декабря, в Киеве в результате поражения током на станции городской электрички "Выдубичи" сгорел человек. Его личность и обстоятельства гибели выясняются.

Местные паблики обнародовали видео трагедии. На кадрах видно, что между двух вагонов горит тело мужчины.

На Выдубичах в Киеве загорелся человек

Что известно об инциденте

В ГСЧС сообщили СМИ, что на железнодорожной станции "Выдубичи", в результате поражения током, погиб человек. Чтобы достать тело, спасатели вынуждены были ждать, пока участок обесточат. Движение поездов было временно остановлено.

В свою очередь, в полиции Киева сообщили, что устанавливают обстоятельства смерти подростка на станции "Выдубичи".

"По предварительной информации, 16-летний парень вылез на вагон городской электрички и его ударило электрическим током. От полученных травм несовершеннолетний погиб", — говорится в сообщении.

Также указано, что на месте работают следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Стоит отметить, что, вероятно, молодой человек был "зацепером". Хотя такое "развлечение" может быть очень опасным.

Кто такие зацеперы

Согласно открытым данным, зацеперы — это молодые люди, которые цепляются за внешнюю часть движущегося поезда или другого транспорта ради острых ощущений, или экономии средств. Это крайне опасное занятие, которое может привести к падению, столкновению с препятствиями, удару током от контактной сети или гибели.

Зацеперы на кабине поезда
Зацеперы на поезде

Известно, что зацеперы ездят на крышах вагонов, между вагонами, на подножках, поручнях или других внешних элементах транспорта. Их основные мотивы — это желание получить острые ощущения, азарт, бесплатный проезд или необходимость привлечь внимание сверстников и подписчиков в социальных сетях.

Какой штраф за зацепинг в Украине?

В Украине за зацепинг может грозить как административное, так и уголовное наказание. Чаще всего к нарушителям применяется ч. 1 ст. 11.17 КоАП, по которой проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах карается штрафом от 2 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве компания подростков устроила погром на станции скоростного трамвая "Политехническая".

Теги:
#Киев #Электричка #Гибель #Выдубичи #Зацепер