Юный зацепер сгорел заживо на крыше электрички в Киеве: подробности (видео)

В Киеве на железнодорожной станции на Выдубичах, между двух вагонов электрички, загорелся человек, движение поездов приостановлено

В воскресенье, 7 декабря, в Киеве в результате поражения током на станции городской электрички "Выдубичи" сгорел человек. Его личность и обстоятельства гибели выясняются.

Местные паблики обнародовали видео трагедии. На кадрах видно, что между двух вагонов горит тело мужчины.

Что известно об инциденте

В ГСЧС сообщили СМИ, что на железнодорожной станции "Выдубичи", в результате поражения током, погиб человек. Чтобы достать тело, спасатели вынуждены были ждать, пока участок обесточат. Движение поездов было временно остановлено.

В свою очередь, в полиции Киева сообщили, что устанавливают обстоятельства смерти подростка на станции "Выдубичи".

"По предварительной информации, 16-летний парень вылез на вагон городской электрички и его ударило электрическим током. От полученных травм несовершеннолетний погиб", — говорится в сообщении.

Также указано, что на месте работают следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Стоит отметить, что, вероятно, молодой человек был "зацепером". Хотя такое "развлечение" может быть очень опасным.

Кто такие зацеперы

Согласно открытым данным, зацеперы — это молодые люди, которые цепляются за внешнюю часть движущегося поезда или другого транспорта ради острых ощущений, или экономии средств. Это крайне опасное занятие, которое может привести к падению, столкновению с препятствиями, удару током от контактной сети или гибели.

Зацеперы на поезде

Известно, что зацеперы ездят на крышах вагонов, между вагонами, на подножках, поручнях или других внешних элементах транспорта. Их основные мотивы — это желание получить острые ощущения, азарт, бесплатный проезд или необходимость привлечь внимание сверстников и подписчиков в социальных сетях.

Какой штраф за зацепинг в Украине?

В Украине за зацепинг может грозить как административное, так и уголовное наказание. Чаще всего к нарушителям применяется ч. 1 ст. 11.17 КоАП, по которой проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах карается штрафом от 2 тысяч гривен.

