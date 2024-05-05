Эти конфеты вкуснее магазинных, а готовятся пять минут: простой рецепт

Делимся интересным рецептом домашних сладостей

Мы делились рецептом вкусной и красивой польской шарлотки. Теперь рассказываем, как из простых ингредиентов и через пять минут приготовить замечательные домашние конфеты.

Они очень вкусны, еще и готовятся просто. Это полезный десерт, не требующий много времени и усилий. Это лакомство станет прекрасной альтернативой магазинным сладостям, ведь оно не содержит сахара, консервантов и других вредных ингредиентов. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

100 г сухофруктов (изюминки, финики, курага, чернослив и т.д.)

орешки

маковые зерна, кунжут, кокосовая стружка

Способ приготовления:

Залейте сухофрукты горячей водой на 10-15 минут, чтобы они стали мягкими. Слейте воду из сухофруктов и измельчите их блендером или мясорубкой. Из полученной массы сформуйте шарики или другие фигурки по вашему желанию. Добавьте орешки (по желанию). Внутрь некоторых конфет можно вставить целый орешек. Обваляйте конфеты в маковых зернах, кунжуте, кокосовой стружке или измельченных орешках. Положите их в холодильник на 30 минут – для стабилизации.

После этого можно лакомиться. Эти полезные и вкусные конфеты из сухофруктов станут прекрасной альтернативой покупным сладостям. Также мы делились рецептом замечательных рогаликов.