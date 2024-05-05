Эти конфеты вкуснее магазинных, а готовятся пять минут: простой рецепт
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Делимся интересным рецептом домашних сладостей
Мы делились рецептом вкусной и красивой польской шарлотки. Теперь рассказываем, как из простых ингредиентов и через пять минут приготовить замечательные домашние конфеты.
Они очень вкусны, еще и готовятся просто. Это полезный десерт, не требующий много времени и усилий. Это лакомство станет прекрасной альтернативой магазинным сладостям, ведь оно не содержит сахара, консервантов и других вредных ингредиентов. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- 100 г сухофруктов (изюминки, финики, курага, чернослив и т.д.)
- орешки
- маковые зерна, кунжут, кокосовая стружка
Способ приготовления:
- Залейте сухофрукты горячей водой на 10-15 минут, чтобы они стали мягкими. Слейте воду из сухофруктов и измельчите их блендером или мясорубкой.
- Из полученной массы сформуйте шарики или другие фигурки по вашему желанию. Добавьте орешки (по желанию). Внутрь некоторых конфет можно вставить целый орешек.
- Обваляйте конфеты в маковых зернах, кунжуте, кокосовой стружке или измельченных орешках. Положите их в холодильник на 30 минут – для стабилизации.
После этого можно лакомиться. Эти полезные и вкусные конфеты из сухофруктов станут прекрасной альтернативой покупным сладостям. Также мы делились рецептом замечательных рогаликов.