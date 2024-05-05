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Эти конфеты вкуснее магазинных, а готовятся пять минут: простой рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень простой рецепт
Очень простой рецепт. Фото agroter.com.ua

Делимся интересным рецептом домашних сладостей

Мы делились рецептом вкусной и красивой польской шарлотки. Теперь рассказываем, как из простых ингредиентов и через пять минут приготовить замечательные домашние конфеты.

Они очень вкусны, еще и готовятся просто. Это полезный десерт, не требующий много времени и усилий. Это лакомство станет прекрасной альтернативой магазинным сладостям, ведь оно не содержит сахара, консервантов и других вредных ингредиентов. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • 100 г сухофруктов (изюминки, финики, курага, чернослив и т.д.)
  • орешки
  • маковые зерна, кунжут, кокосовая стружка

Способ приготовления:

  1. Залейте сухофрукты горячей водой на 10-15 минут, чтобы они стали мягкими. Слейте воду из сухофруктов и измельчите их блендером или мясорубкой.
  2. Из полученной массы сформуйте шарики или другие фигурки по вашему желанию. Добавьте орешки (по желанию). Внутрь некоторых конфет можно вставить целый орешек.
  3. Обваляйте конфеты в маковых зернах, кунжуте, кокосовой стружке или измельченных орешках. Положите их в холодильник на 30 минут – для стабилизации.

После этого можно лакомиться. Эти полезные и вкусные конфеты из сухофруктов станут прекрасной альтернативой покупным сладостям. Также мы делились рецептом замечательных рогаликов.

Теги:
#Рецепт #Конфеты #Десерт