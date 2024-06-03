Спецназовцы ГУР громят российских наемников в Сирии: подробности и видео

Активные бои идут на юге страны

В сети появилось видео, как украинские спецназовцы спецподразделения ГУР "Химик" и сирийские повстанцы совместно уничтожают российских наемников, воюющих на стороне режима Башара Асада в Сирии. Кадры были сняты в марте 2024 года.

Эксклюзивные видео опубликованы Kyiv Post. На кадрах — атаки оборонительных позиций, пеших патрулей, транспортных средств с применением гранатометов и самодельных минометов Тараб. Активные боевые действия идут в южной части страны, в том числе на Голанских высотах, где сосредоточены российские войска.

Собеседник издания на условиях анонимности рассказал, что с начала года повстанцы с помощью украинских бойцов нанесли многочисленные удары по российским военным объектам, которые контролируются так называемой "группировкой сил Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике". По его словам, регулярно наносятся удары по блокпостам, опорным пунктам, пешим патрулям, колоннам военной техники и другим объектам.

Напомним, Россия в 2015 году отправила в Сирию своих военных для поддержки режима президента Асада во время гражданской войны. Однако в результате там на постоянной основе оказались тысячи российских военных. Осенью прошлого года Москва перекинула часть войск и техники из Сирии в Украину.

Наряду с этим россияне создали многочисленные центры рекрутинга, в которых вербуют сирийских наемников для войны против Украины. В мае 2023 года начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал "уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились".

Как сообщал "Телеграф", в сентябре прошлого года в сети появились видео, на которых якобы украинские спецслужбы атакуют российских наемников в Судане. Публично представители украинской разведки не рассказывают, действительно ли ГУР проводит операции в Судане, однако западным журналистам удалось получить интересную информацию на основе анонимности.