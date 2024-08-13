В Германии отпустили украинца, которого подозревали в убийстве земляка: что говорят в полиции

Расследование убийства гражданина Украины продолжается

В немецком городе Росток отпустили из-под стражи 26-летнего украинца, которого подозревают в убийстве 46-летнего земляка. Трагедия произошла в лагере для беженцев в Мекленбург-Передней Померании.

Об этом сказано в совместном заявлении прокуратуры и полиции Ростока. В ведомствах сообщили, что сейчас нет весомых улик против подозреваемого.

Правоохранителям удалось установить личность предполагаемого убийцы в тот же день, 12 августа. Его сразу поместили под стражу, но уже 13 августа отпустили.

"Прокуратура Ростока в настоящее время не видит никаких серьезных подозрений. По этой причине сегодня мужчина был освобожден из-под стражи",- говорится в заявлении.

При этом расследование в отношении 26-летнего подозреваемого продолжается. Правоохранители сейчас выясняют все подробности и детали трагедии.

Напомним, что тело 46-летнего украинца 12 августа обнаружил охранник лагеря для беженцев. Он сразу же вызвал полиция и скорую помощь, но медики не смогли спасти потерпевшего и лишь констатировали его смерть. Как именно был убит мужчина не сообщалось, как и другие подробности инцидента.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Германии в последнее время происходит все больше ЧП, связанных с украинцами. В июне в лесу нашли тело 9-летней Валерии. Как позже выяснилось, к убийству маленькой украинки причастен мужчина ее мамы. Его оперативно задержали в Чехии и уже экстрагировали в Германию для справедливого суда.

А перед этим в марте стало известно, что в Германии убита уроженка Харькова Маргарита Разаз и ее мать, а 5-месячную дочку Маргариты украли. Как выяснили правоохранители, к убийству причастна семейная пара — 44-летний немец Марко и 43-летняя россиянка Инна. Они очень сильно хотели "маленькую принцессу" и планировали убийство несколько месяцев.