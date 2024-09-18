Пейджерная атака на "Хезболлу": все, что известно на сейчас

Перед взрывом пейджеры издали звуковые сигналы

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани потерял глаз при взрыве пейджера. Напомним, во вторник, 17 сентября, сотни боевиков группировки "Хезболла" получили ранения после того, как в районе Дахия в Бейруте взорвались их портативные пейджеры.

По состоянию на утро 18 сентября уже известно об 11 погибших, еще около 3-4 тысяч человек пострадали от атаки. Информация в СМИ отличается и пострадавших и погибших может быть больше.

Среди пострадавших в результате детонаций взрывчатки в пейджере посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Доподлинно неизвестно в каком он состоянии, однако ряд зарубежных СМИ утверждают, что дипломат полностью потерял один глаз, а другой сильно поврежден.

"Амани потерял один глаз и серьезно повредил другой, когда пейджер, который он носил с собой, взорвался во время волны взрывов", — сообщает издание The New York Times.

Как отмечается, перед взрывом пейджеры издали звуковые сигналы, якобы от руководства "Хезболлы", что побудило боевиков взять их и поднести к лицу. Так, в частности, поступил и Моджтаба Амани.

Тысячи взрывов пейджеров произошли на юге Ливана, в южных пригородах Бейрута, известных как Дахие и в восточной долине Бекаа. Именно эти районы являются опорными пунктами "Хезболлы".

Отметим, что в начале года лидер "Хезболлы" Хасан Насралла строго ограничил использование мобильных телефонов, которые, по его мнению, становятся все более уязвимыми для израильской слежки. Так что боевики перешли на пейджеры.

В частности, более 3000 пейджеров было заказано у компании Gold Apollo на Тайване, сообщили несколько чиновников на условиях анонимности. "Хезболла" раздала пейджеры своим членам по всему Ливану, а некоторые из них достались союзникам "Хезболлы" в Иране и Сирии.

В настоящее время известно, что лидеры группировки обвинили Израиль в нападении и пообещали отомстить.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто стоял за "пейджерной" атакой на "Хезболлу". В СМИ озвучили цель операции.