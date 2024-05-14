Стильное платье на выпускной: топ-6 идей нарядов, которые точно произведут впечатление (фото)
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Самые модные фасоны платьев на выпускной
Перед выпускным многие девушки ломают голову, какое же платье выбрать. Вариантов много, однако, каждой выпускнице хочется действительно произвести впечатление и стать королевой выпускного бала.
Как оказалось, в этом сезоне в тренде спокойные элегантные вечерние платья, без лишнего декора и пышных фасонов, пишет apostrophe.ua. Так какое же платье выбрать на выпускной?
Топ-6 вариантов платьев на выпускной
Платье с вырезами
Этот фасон подойдут девушкам со стройной фигурой и длинными ногами. Выбирайте атласное или шелковое платье с большим разрезом в длине макси и с бретельками. Что касается цветов, то лучше остановиться на базовых — черном или коричневом, однако, можно выбрать и что-то поярче, типу зеленого или синего.
Черное платье
Тот самый беспроигрышный классический вариант — маленькое черное платье. Такой наряд, если его правильно стилизовать обувью и аксессуарами, сделает вас настоящей красоткой. Черное платье может иметь разные фасоны, однако, обратите внимание на модели на бретельках и длину миди.
Платье с вырезами на талии
Такой фасон тоже в тренде сейчас. Платье создает красивый романтический образ. Лучше всего подобрать длину миди и V-образный вырез на шее, а на талии могут быть эффектные вырезы — ровные или ассиметричные.
Ассиметричное платье на одно плечо
Если стремитесь к экстравагантному образу, присмотритесь к моделям асимметричных платьев на одно плечо. Они красиво подчеркивают фигуру и линию плеч. Сейчас актуальны модели с рюшами и воланами.
Атласное платье
Еще один классический вариант, который никогда не выходит из моды. Это может быть наряд на бретельках в бельевом стиле или же более скромный фасон. Однако, именно атласная ткань делает такой наряд особенно элегантным.
Кукольное платье
Платье с узким корсетом и пышным низом отлично подчеркнет фигуру и придаст образу особенной романтичности и кукольности. Лучше всего выбирать нежные светлые оттенки, хотя и более глубокие тоже будут выглядеть потрясающе.
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