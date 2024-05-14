Укр

Стильное платье на выпускной: топ-6 идей нарядов, которые точно произведут впечатление (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Какое платье выбрать на выпускной 2024 Новость обновлена 14 мая 2024, 09:30
Какое платье выбрать на выпускной 2024. Фото Pinterest

Самые модные фасоны платьев на выпускной

Перед выпускным многие девушки ломают голову, какое же платье выбрать. Вариантов много, однако, каждой выпускнице хочется действительно произвести впечатление и стать королевой выпускного бала.

Как оказалось, в этом сезоне в тренде спокойные элегантные вечерние платья, без лишнего декора и пышных фасонов, пишет apostrophe.ua. Так какое же платье выбрать на выпускной?

Топ-6 вариантов платьев на выпускной

Платье с вырезами

Этот фасон подойдут девушкам со стройной фигурой и длинными ногами. Выбирайте атласное или шелковое платье с большим разрезом в длине макси и с бретельками. Что касается цветов, то лучше остановиться на базовых — черном или коричневом, однако, можно выбрать и что-то поярче, типу зеленого или синего.

платье на выпускной
Фото: Pinterest

Черное платье

Тот самый беспроигрышный классический вариант — маленькое черное платье. Такой наряд, если его правильно стилизовать обувью и аксессуарами, сделает вас настоящей красоткой. Черное платье может иметь разные фасоны, однако, обратите внимание на модели на бретельках и длину миди.

маленькое черное платье
Фото: Pinterest

Платье с вырезами на талии

Такой фасон тоже в тренде сейчас. Платье создает красивый романтический образ. Лучше всего подобрать длину миди и V-образный вырез на шее, а на талии могут быть эффектные вырезы — ровные или ассиметричные.

платье с вырезами
Фото: Pinterest

Ассиметричное платье на одно плечо

Если стремитесь к экстравагантному образу, присмотритесь к моделям асимметричных платьев на одно плечо. Они красиво подчеркивают фигуру и линию плеч. Сейчас актуальны модели с рюшами и воланами.

ассиметричное платье
Фото: Pinterest

Атласное платье

Еще один классический вариант, который никогда не выходит из моды. Это может быть наряд на бретельках в бельевом стиле или же более скромный фасон. Однако, именно атласная ткань делает такой наряд особенно элегантным.

атласное платье
Фото: Pinterest

Кукольное платье

Платье с узким корсетом и пышным низом отлично подчеркнет фигуру и придаст образу особенной романтичности и кукольности. Лучше всего выбирать нежные светлые оттенки, хотя и более глубокие тоже будут выглядеть потрясающе.

платье на выпускной 2024
Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пять вещей точно должны быть в гардеробе летом. Они никогда не выйдут из моды.

Теги:
#Вечернее платье #Мода 2024 #Выпускной 2024