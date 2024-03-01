В Польше водитель сбил 15 пешеходов, а после разбил свое авто (фото и видео с места)

Среди пострадавших есть дети

В польском городе Щецин водитель автомобиля Ford Focus сбил 15 человек на пешеходном переходе. По некоторым данным, люди ждали автобус на остановке.

Об этом сообщают польские издания PAP, i.pl и gs24. По информации младшего бригадного генерала Томаша Кубяки из воеводского управления Государственной противопожарной службы, водитель скрылся с места ДТП, но был оперативно задержан.

Наезд на пешеходов произошел на площади Родла со стороны Брамы Портовой около 15:00 в пятницу, 1 марта. Всего пострадали 15 человек, в том числе и шестеро детей. Несколько человек с травмами были доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

По словам очевидцев, водитель ехал очень быстро как будто убегал от кого-то, и проехал на красный свет. После того как виновник ДТП сбил людей, он продолжил ехать, но врезался в припаркованные автомобили возле гостиницы "Дана" и остановился возле трамвайной остановки. Именно там он был задержан и передан полиции.

Пока что неизвестно, находится ли 33-летний виновник ДТП под воздействием наркотических веществ, алкоголя или других стимуляторов. Также полиция еще устанавливает, почему водитель выехал с дороги на пешеходный переход, не предназначенный для автомобилей.

Из-за того, что на место аварии прибыло много скорых и полиции, в Щецине есть перебои в работе общественного транспорта и пробки. Также на месте трагедии находился западнопоморский воевода Адам Рудавский.

"Обо всех людях заботятся и доставляют в места, где им оказывают помощь", — сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Виннице девушка наехала на пешеходов, которые шли по тротуару. Пострадали два ребенка и женщина.