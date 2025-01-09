Немецкий политик поплатился карьерой за вульгарные комментарии моделям OnlyFans

Комментарии политика быстро привлекли внимание общественности

В Германии 75-летний политик Бернд Фогель попал в скандал из-за "горячих" комментариев под фотографиями моделей OnlyFans. После того как его непристойные сообщения в соцсети X увидели все, ему пришлось снять свою кандидатуру с выборов в бундестаг.

Политик из партии "Альянс Германии" писал непристойные комментарии сексуального характера, используя нецензурные изречения и откровенные намеки. Об этом сообщило местное издание Tageblatt.

Фогель активно комментировал сообщения моделей на платформе OnlyFans, не стесняясь оставлять откровенно сексистские высказывания. Под фотографиями он писал непристойные замечания об интимных частях тела моделей и своих сексуальных желаниях вроде таких: "Хочу поцеловать твою вагину, кроха" или "У тебя большая грудь, которая приглашает поиграть с ней".

Комментарии политика быстро привлекли внимание общественности и вызвали шквал критики. Пользователи соцсетей назвали поведение Фогеля недопустимым для публичного лица и потенциального члена бундестага.

После огласки политик опубликовал извинения в социальной сети и заявил о снятии своей кандидатуры. По словам Фогеля, он не осознавал, что его комментарии будут доступны широкой публике.

Партия "Альянс Германии" отреагировала на ситуацию исключением Бернда Фогеля из своих рядов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине осудили модель OnlyFans. Уже известно, сядет ли она в тюрьму.