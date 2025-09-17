Поддержка Путина и конфузы в прямом эфире: что известно о российской фигуристке Загитовой

Загитова выступала в оккупированном Крыму, за что попала в базу "Миротворца"

Алина Загитова – российская фигуристка и олимпийская чемпионка в одиночном катании. Она поддерживает войну России против Украины и является поклонницей главы Кремля Владимира Путина.

"Телеграф" расскажет, что известно о деятельности Загитовой, и в какие скандалы она попадала.

Что известно об Алине Загитовой

Загитова родилась в 2002 году в Ижевске. Она начала заниматься фигурным катанием в 4 года. Алина 7 раз бросала это занятие, но постоянно возвращалась. В 2016 году она дебютировала на чемпионате России, где попала в десятку лучших.

Вскоре Загитова впервые выступила на юниорском Гран-при во Франции, где получила первое место. В том же 2016 году фигуристка установила 3 мировых рекорда в юниорских соревнованиях: в короткой программе (70,92), произвольной программе (136,51) и по общей сумме баллов (207,43).

Загитова на юниорском Гран-при во Франции, фото Getty Images

В 2017 году Загитова победила на чемпионате России среди юниоров. Впоследствии она поехала на Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Турцию, на котором заняла первое место. В том же году россиянка выиграла Гран-при по фигурному катанию в японском городе Нагое. Вскоре она стала чемпионкой России.

Загитова в 2017 году, фото Getty Images

В 2018 году Загитова получила победу на чемпионате Европы в Москве. В 15 лет Алина выиграла "золото" на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в Южной Корее. В 2019 году россиянка победила на чемпионате мира в Сайтаме.

Загитова на чемпионате Европы в Москве, фото Getty Images

После окончания школы Загитова поступила на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В 2020 году ее пригласили вести телепрограмму "Ледниковый период" с Алексеем Ягудиным.

Однажды россиянка оконфузилась, когда снимала влог на турнире в Омске. Во время проката 16-летней фигуристки Дарьи Садковой Загитова сказала, что у нее произошел "пердечный сриступ". Также во время радиоэфира фигуристка забыла, как называлась ее дипломная робота. На вопрос ведущего она отвечала, что "хорошо называется".

Алина Загитова поддерживает Путина

В 2018 году Загитова принимала участие в концерте-митинге в поддержку тогдашнего кандидата в президенты России Владимира Путина. Хотя фигуристка была тогда несовершеннолетней, поэтому не имела права агитировать, согласно избирательному законодательству РФ.

В 2021 году Загитову внесли в базу "Миротворца" за участие в фестивале в оккупированном россиянами Крыму. В 2024 году Загитова снова поддержала Путина, когда он заявил о решении принять участие в выборах президента.

Владимир Владимирович всегда поддерживал спорт, и потому со своей стороны я тоже поддерживаю его. Я могу сказать, что спорт при нем очень сильно развивается, потому оцениваю его высоко. Алина Загитова

Загитова и Путин, фото Getty Images

В 2024 году Загитова подала заявку на президентский грант на проведение ледового шоу "Красные паруса" в Санкт-Петербурге. Речь шла о сумме более 74 миллионов рублей. Однако ей отказали в предоставлении гранта.

Загитова в 2024 году на фестивале по фигурному катанию, фото Getty Images

В 2025 году фигуристка приняла участие в пропагандистском мероприятии, которое проводила организация "Здоровое Отечество". Они помогали похищать украинских детей с оккупированных Россией территорий.

