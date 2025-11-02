Старше 76? Сколько на самом деле лет может быть Пугачевой
Существует теория, что Пугачева родилась не в 1949 году
Российская певица Алла Пугачева, которая объяснила, почему решила покинуть Россию, выглядит молодо в свои 76 лет. В то же время ходят слухи, что исполнительница скрывает свой настоящий возраст. Также существуют разные версии происхождения артистки.
Что нужно знать:
- Биологическим отцом Пугачевой может быть артист Иосиф Бендицкий
- Пугачевой сейчас может быть 80 лет, а не 76
- Лучшая подруга юности певицы, Кира Прошутинская, родилась в 1945 году
"Телеграф" расскажет о том, почему считают, что Пугачева может быть старше своего официального возраста.
Теории происхождения и возраста Аллы Пугачевой
Существует две версии по поводу того, кто является отцом Пугачевой. Первая версия — отец певицы назывался Борухом Певзнером, но сменил имя и фамилию на Борис Пугачев. А вот по второй версии папой Пугачевой является артист Иосиф Бендицкий. С ним мама исполнительницы, Зинаида Одегова, выступала перед военными на фронте во время Второй мировой войны.
Поговаривали, что у Одеговой был роман с Бендицким, в результате которого родила дочь Аллу. В то время Иосиф был женат, но не отказался от дочери. Наоборот, он дал ей свою фамилию и помогал в начале певческой карьеры.
По официальной информации, Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. Однако говорят, что певице могли уменьшить возраст, чтобы ей разрешили выступить на конкурсе молодых исполнителей в Сопоте 1978 года. Это было бы возможно, если у Пугачевой был покровитель, приближенный к советской власти.
На фото с юности заметно, что певица выглядит старше своего младшего брата Евгения, который на 5 лет младше. Хотя на фотографиях с детства разница в возрасте между ними не выглядит заметной. К тому же точно неизвестно, действительно ли на фото изображен брат Пугачевой, а не родственник или сосед.
Также интересно, что подругой юности Пугачевой была известна советская журналистка Кира Прошутинская. Она рассказывала, что начала дружить с Пугачевой, когда ей было 12-13 лет. Прошутинской в то время было уже 16–17 лет. Кира рассказывала, что Пугачева была ее лучшей подругой, хотя был момент, что они "делили" одного парня.
Маловероятно, что один подросток мог влюбиться в 16-летнюю Прошутинскую и 12-летнюю Пугачеву. К тому же разница в возрасте в подростковом периоде обычно усложняет создание крепкой дружбы, ведь старшим часто неинтересно с младшими. Потому и возникла теория, что Пугачева могла родиться, как и Прошутинская, в 1945 году.
