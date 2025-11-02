Старше 76? Сколько на самом деле лет может быть Пугачевой

Существует теория, что Пугачева родилась не в 1949 году

Российская певица Алла Пугачева, которая объяснила, почему решила покинуть Россию, выглядит молодо в свои 76 лет. В то же время ходят слухи, что исполнительница скрывает свой настоящий возраст. Также существуют разные версии происхождения артистки.

Что нужно знать:

Биологическим отцом Пугачевой может быть артист Иосиф Бендицкий

Пугачевой сейчас может быть 80 лет, а не 76

Лучшая подруга юности певицы, Кира Прошутинская, родилась в 1945 году

"Телеграф" расскажет о том, почему считают, что Пугачева может быть старше своего официального возраста.

Теории происхождения и возраста Аллы Пугачевой

Существует две версии по поводу того, кто является отцом Пугачевой. Первая версия — отец певицы назывался Борухом Певзнером, но сменил имя и фамилию на Борис Пугачев. А вот по второй версии папой Пугачевой является артист Иосиф Бендицкий. С ним мама исполнительницы, Зинаида Одегова, выступала перед военными на фронте во время Второй мировой войны.

Зинаида Одегова, мама Аллы Пугачевой, фото из сети

Поговаривали, что у Одеговой был роман с Бендицким, в результате которого родила дочь Аллу. В то время Иосиф был женат, но не отказался от дочери. Наоборот, он дал ей свою фамилию и помогал в начале певческой карьеры.

Иосиф Бендицкий, фото из сети

По официальной информации, Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. Однако говорят, что певице могли уменьшить возраст, чтобы ей разрешили выступить на конкурсе молодых исполнителей в Сопоте 1978 года. Это было бы возможно, если у Пугачевой был покровитель, приближенный к советской власти.

Пугачева на конкурсе в 1978 году, фото из сети

На фото с юности заметно, что певица выглядит старше своего младшего брата Евгения, который на 5 лет младше. Хотя на фотографиях с детства разница в возрасте между ними не выглядит заметной. К тому же точно неизвестно, действительно ли на фото изображен брат Пугачевой, а не родственник или сосед.

Пугачева с младшим братом, фото из сети

Пугачева с родителями и, вероятно, братом, фото из сети

Также интересно, что подругой юности Пугачевой была известна советская журналистка Кира Прошутинская. Она рассказывала, что начала дружить с Пугачевой, когда ей было 12-13 лет. Прошутинской в то время было уже 16–17 лет. Кира рассказывала, что Пугачева была ее лучшей подругой, хотя был момент, что они "делили" одного парня.

Маловероятно, что один подросток мог влюбиться в 16-летнюю Прошутинскую и 12-летнюю Пугачеву. К тому же разница в возрасте в подростковом периоде обычно усложняет создание крепкой дружбы, ведь старшим часто неинтересно с младшими. Потому и возникла теория, что Пугачева могла родиться, как и Прошутинская, в 1945 году.

Пугачева и Прошутинская (крайняя справа), фото из сети

