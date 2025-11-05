Познакомился с ней в интернете: как выглядит жена нового мэра Нью-Йорка Мамдани и что о ней известно (фото)

Мамдани женился на избраннице в начале 2025 года

Впервые в истории на выборах мэра Нью-Йорка победу одержал мусульманин и иммигрант Зохран Мамдани. В этом году он сыграл свадьбу с 27-летней художницей сирийского происхождения Рамой Дуваджи, которая старается избегать лишнего внимания.

Новой Первой леди Нью-Йорка стала 27-летняя Рама Дуваджи. Девушка родилась в Техасе в семье сирийских мусульман: ее отец работает инженером-компьютерщиком, а мать — врачом.

Детство Рамы прошло между Хьюстоном и Дамаском, а когда ей было девять лет, семья переехала в Дубай. С ранних лет она проявляла интерес к искусству и в дальнейшем связала с ним свою жизнь.

Образование Рама получила в области коммуникационных искусств в Университете Содружества Вирджинии, а затем окончила магистратуру по специальности "иллюстрация" в Школе визуальных искусств в Нью-Йорке.

Во время учебы она начала создавать собственные проекты, в которых исследовала темы женской солидарности, культурной идентичности и социальных перемен. Сегодня Дуваджи известна как талантливый иллюстратор и аниматор. Ее работы публиковались в таких изданиях, как The New York Times, The Washington Post, Vice, The New Yorker и Tate Modern. Согласно оценкам, ее годовой доход составляет от 150 до 250 тысяч долларов.

С будущим мужем, Зохраном Мамдани, она познакомилась в 2021 году через приложение для знакомств. Между ними быстро завязались отношения, а в октябре 2024 года пара объявила о помолвке. Гражданская церемония бракосочетания состоялась в начале 2025 года в Нью-Йорке, после чего супруги провели частную никях-церемонию в Дубае, где до сих пор живет семья Рамы.ъ

Во время предвыборной кампании Мамдани Рама предпочитала оставаться в стороне и редко появлялась на публике вместе с мужем. Однако именно она стояла за визуальным стилем его кампании, разрабатывала дизайн материалов и помогала формировать его имидж в социальных сетях.

Известно, что сейчас супруги живут в районе Астория (Куинс).

