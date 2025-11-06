Фото дня: реакция Трампа на обморок человека в Овальном кабинете взволновала сеть (фото, видео)

Реакцию Трампа на обморок человека сложно назвать адекватной

В четверг, 6 ноября, президент США Дональд Трамп поразил весь мир своей реакцией на обморок человека в Овальном кабинете. В то время, когда присутствующие бросились на помощь, глава Белого дома будто бы завис.

Соответствующие фото и видео публикуют в СМИ и соцсетях. Инцидент произошел во время объявления о снижении цен на средства для похудения.

Представитель одной из фармацевтических компаний потерял сознание в тот момент, когда члены администрации Трампа объявляли о том, что препараты для снижения веса теперь будут стоить от 149 долларов.

Трамп встал из-за своего стола и некоторое время наблюдал, как другие, включая ведущего телепередачи "Шоу доктора Оза" Мехмета Оза, бросились на помощь, прежде чем несколько помощников Белого дома вывели журналистов из Овального кабинета.

Дональд Трамп во время падения человека в обморок

Как пишет Independent, очевидцы рассказали, что доктор Мехмет Оз помог пострадавшему опуститься на пол так, чтобы не удариться головой. Примечательно, что министр здравоохранения США Роберт Кеннеди во время инцидента удалился.

"Во время объявления о создании режима наибольшего благоприятствования в Овальном кабинете представитель одной из компаний потерял сознание. Медицинская служба Белого дома оперативно отреагировала, и с этим человеком всё в порядке. Пресс-конференция возобновится в ближайшее время", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

