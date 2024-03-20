Вина за счастье: психолог объяснила, почему испытывать радость во время войны — нормально

Избавиться от чувства вины можно, помогая другим

Полномасштабная война длится более двух лет. Очевидно, за это время у каждого украинца были не только грустные, но и счастливые события. Впрочем, признаваться в том, что тебе радостно, когда вокруг столько страданий может быть сложно даже самому себе.

По словам психолога Виктории Кузнецовой, способность к сочувствию на таком уровне (когда тебе не только грустно за других, но и сложно радоваться за себя пока другим плохо), — признак сильно развитой эмпатии и человечности. В то же время, мы не должны переставать радоваться, когда у нас есть для этого повод.

– Чтобы избавиться от чувства вины за материальный успех, направьте его на помощь другим: выделите часть заработанных денег на донаты, помогите отвезти гуманитарную помощь на новом автомобиле. Не обязательно иметь войну за окном, чтобы ощущать эти контрасты: кто-то сегодня хоронит близкого человека, а другие женятся. Кто переживает крах дела всей жизни, а для кого этот день станет самым успешным в карьере и он будет это праздновать.

Мы не можем запретить другим радоваться, когда нам плохо, и не должны ограничивать себя в счастье из-за несчастья других. Завтра мы можем оказаться на их месте и придет наш черед гореть, но пока у нас есть возможность радоваться, мы должны это делать. В противном случае рискуем прожить всю жизнь в страдании – за себя или за других, – говорит специалист в комментарии "Телеграфу".

Единственное, что может оказаться не уместным в сегодняшней ситуации, – чрезмерная демонстрация своего успеха и счастья, например, в соцсетях. Психолог советует поделиться хорошими новостями с близкими, которые могут поделить эту радость с вами. Для других такой контент может быть несколько травмирующим из-за личных потерь и проблем.

Больше о том, какие чувства естественны в сегодняшних условиях и как научиться быть счастливым в самые темные времена нашей истории, читайте в полной версии материала — Как чувствовать себя счастливым, когда вокруг все плохо: психолог рассказала, как пополнять внутренние ресурсы во время войны

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам нейропсихолога Дмитрия Вакуленко, дети должны знать о текущей войне, но рассказывать о ней нужно правильно.