Укр

Вместо обычной "шубы" сделайте ленивую: готовится втрое быстрее, а вкус — невероятный (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Оригинальный и вкусный салат
Оригинальный и вкусный салат. Фото zira.uz

Да "Шубу" готовить гораздо проще

Вкусные салаты – это основа любого застолья. Мы рассказывали, как приготовить вкусный гуцульский салат под названием "Шухи". Теперь расскажем, как приготовить "Селедку под шубой" ленивым способом.

Рецептом поделились в кулинарном блоге alin_withkitchen. Это гораздо проще, чем в классическом варианте, ведь салат не выкладывается слоями, а просто перемешивается.

Ингредиенты:

  • Сельдь слабосоленая – 1-2 филе
  • Картофель – 3 шт.
  • Свекла – 2 шт.
  • Морковь – 1-2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Майонез – 150-200 г
  • Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Овощи отварите до готовности. Когда они остынут, почистите их от кожуры.
  2. Сельдь нарежьте маленькими кубиками. Картошку, свеклу и морковь также нарежьте кубиками.
  3. Лук порежьте мелкими кусочками. По желанию замаринуйте ее заранее в уксусе.
  4. В большой миске смешайте все ингредиенты. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно покрылись соусом.
  5. Посолите и поперчите по своему вкусу. Выложите салат в красивую тарелку, по желанию украсьте зеленью или дополнительным слоем свеклы сверху.

Это очень вкусно, а готовится гораздо быстрее, чем классическая "Шуба". Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку в духовке.

Теги:
#Рецепт #Салат #Селедка под шубой #Селедка