"Шановне панство", "жіночко" и не только. Украинские обращения, которые безумно раздражают россиян

Что еще не нравится русским в украинском языке

У украинцев богатый перечень обращений, которые формировались на протяжении веков. Некоторые из них вызывают возмущение и даже злобу со стороны граждан России.

Формы вежливого обращения отражают историческую разницу в формировании культурных традиций обоих народов. Российская имперская, а впоследствии советская власть пыталась вытеснить национальные формы обращения из употребления украинцев.

Какие слова бесят россиян

Обращения "пан" и "пані" происходят с давних времен и были распространены на украинских землях задолго до советских времен. Эти формы обращений сохранились в западных регионах Украины даже во время насильственной русификации.

Слово "панночка" использовалось для обращения к незамужним женщинам благородного происхождения.

На востоке и юге Украины из-за длительной русификации эти формы обращения были почти утрачены, но возродились после обретения независимости. После начала российско-украинской войны украинцы активнее возвращаются к национальным формам вежливости.

Россияне часто негативно воспринимают украинские обращения "пан" и "пані", ассоциируя их с польским влиянием (а поляков они, как известно, также недолюбливают). Во времена СССР разрешалось обращаться только "товарищ" и "гражданин".

Другие традиционные украинские обращения, вызывающие раздражение у россиян: "добродій", "добродійка", "шановне панство", "вельмишановний".

Также ранее "Телеграф" писал, что россияне ненавидят это украинское имя и постоянно над ним издеваются. Вот как оно звучит.