Намазка просто "поселится" в вашем холодильнике: простой рецепт закуски из трех ингредиентов

Настолько вкусная, что на столе не останется ни грама

Разнообразные намазки и паштеты всегда уместны, ведь обычно их можно легко приготовить из простых ингредиентов. Если вас пришли друзья или близкие или если хочется просто перекусить, вас всегда спасет простая закуска.

Предлагаем вам попробовать закуску на основе икры мойвы и плавленого сливочного сыра по рецепту "1 хвилина". Простая в приготовлении, но вкуснейшая и полезная закуска понравится вам настолько, что вы будете готовить блюдо постоянно. Намазка на хлеб с икрой мойвы станет отличным перекусом в течение дня, а также украсит собой любой праздничный стол.

Как приготовить намазку из икры мойвы

Ингредиенты:

плавленый сырок – 1 шт;

куриные яйца – 3 шт;

икра мойвы – 100 гр;

зелень укропа, зеленый лук – по 1 пучку;

батон.

Способ приготовления:

Яйца сварить вкрутую, очистить и натереть на мелкой терке. Батон нарезать на тонкие ломтики, поджарить на сухой сковороде по бокам. Плавленый сыр тоже натереть на мелкой терке. Укроп и зеленый лук помыть и порезать. В отдельной тарелке перемешать икру мойвы, зелень, яйца и плавленый сыр, все тщательно перемешиваем.

Намазка готова, можно наносит на батон и подавать на стол. Кстати, если дома нет хлеба, то его можно приготовить своими руками.