Эта свежая намазка заменит все магазинные закуски: бюджетный рецепт пикантных бутербродов на все случаи жизни

Такие вкусности очень просто приготовить

Мы делились рецептом красивого орехового салата. Однако иногда перекусить нужно быстро и не хочется тратить много сил.

В таком случае пригодится следующий рецепт. Как приготовить вкусную намазку, рассказали на портале "Хорошие новости".

Ингредиенты:

2 больших свежих огурца

1-2 зубчика чеснока

200 г кислого сливочного сыра

Соль и перец по вкусу

1-2 ст. л. оливкового масла

свежая зелень

Способ приготовления:

Очистите и промойте огурцы и другие овощи. С огурцов лучше снять шкурку, чтобы паштет не горчил. Нарежьте огурцы кубиками или тонкими кружочками. Чеснок измельчите или натрите на терке. Соедините измельченные огурцы, чеснок, сливочный творог, соль, перец и зелень по вкусу в блендере или кухонном комбайне. Взбейте массу до однородности. Добавить оливковое масло и взбейте до получения паштета с однородной консистенцией. Переложите паштет в миску и добавьте по вкусу еще чуть-чуть соли или перца, если это нужно.

Подавайте огуречный паштет на слегка поджаренном хлебе на сухой сковороде или на магазинных хлебцах. Можно подавать его с овощами или как соус для салатов. К примеру, мы делились интересным рецептом салата с мясом, которому этот соус подходит.