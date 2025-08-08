Растет просто возле забора или на огороде: какое растение считают "врачом"

Вы его точно видели

Это растение вырывается хозяевами огорода, но они даже не догадываются, что оно не является сорняком, ведь имеет много лекарственных свойств и входит в состав аптечных сборов.

Речь идет о коровяке обычном, который еще называют медвежьим ухом. С виду это обычное травянистое растение с желтыми цветками, как можно увидеть на фото в публикации "Новости GlazNews" в Facebook.

По данным Аgronomist, его цветки, листья и корни – настоящая природная аптека. В народной медицине коровяк применяют при:

кашле, коклюше, бронхите, воспалении легких;

болезнях печени, селезенки, желудка, кишечника;

астме, одышке, простудах;

головной боли, ревматизме, болях в суставах;

при ожогах, нарывах, язвах.

Как выглядит коровяк обыкновенный

Что это за растение

Коровяк обыкновенный — двухлетнее травянистое растение, вырастающее от 50 до 150 сантиметров высотой. Имеет прямой стебель, большие, длинные листья, и густое светло-желтое соцветие, похожее на колосок. Благодаря ему растение трудно не заметить где-то в июне-июле.

Как цветет коровяк обыкновенный

Это растение растет само по себе и почти где угодно — в лесу, на обочинах, возле заборов и огородов. Именно поэтому его считают сорняком и безжалостно вырывают.

