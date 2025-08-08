Укр

Растет просто возле забора или на огороде: какое растение считают "врачом"

Марина Бондаренко
Коровяк обыкновенный поле. Фото Коллаж "Телеграфа"

Вы его точно видели

Это растение вырывается хозяевами огорода, но они даже не догадываются, что оно не является сорняком, ведь имеет много лекарственных свойств и входит в состав аптечных сборов.

Речь идет о коровяке обычном, который еще называют медвежьим ухом. С виду это обычное травянистое растение с желтыми цветками, как можно увидеть на фото в публикации "Новости GlazNews" в Facebook.

По данным Аgronomist, его цветки, листья и корни – настоящая природная аптека. В народной медицине коровяк применяют при:

  • кашле, коклюше, бронхите, воспалении легких;
  • болезнях печени, селезенки, желудка, кишечника;
  • астме, одышке, простудах;
  • головной боли, ревматизме, болях в суставах;
  • при ожогах, нарывах, язвах.
Коровяк обыкновенный
Как выглядит коровяк обыкновенный

Что это за растение

Коровяк обыкновенный — двухлетнее травянистое растение, вырастающее от 50 до 150 сантиметров высотой. Имеет прямой стебель, большие, длинные листья, и густое светло-желтое соцветие, похожее на колосок. Благодаря ему растение трудно не заметить где-то в июне-июле.

Коровяк обыкновенный
Как цветет коровяк обыкновенный

Это растение растет само по себе и почти где угодно — в лесу, на обочинах, возле заборов и огородов. Именно поэтому его считают сорняком и безжалостно вырывают.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что есть еще одно растение на огороде, которое может оказаться слишком полезным.

