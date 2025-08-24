Сегодня их не услышишь в Украине: забытые имена, которыми детей называли еще в XIX веке

В наше время они звучат странно

Имена – это не только личный символ человека, но и отражение традиций, веры и социального статуса. Сегодня в Украине часто встретишь Софию, Артема или Анастасию, но в XIX веке выбор имен звучал иначе и гораздо богаче архаических вариантов.

"Телеграф" собрал имена, которые нередко употреблялись в Украине полтора века назад, а сейчас некоторые из них можно встретить только в старых метрических книгах или в воспоминаниях этнографов.

Гликерия

Имя имеет греческое происхождение и переводится как "сладкая", "приятная". В XIX веке его часто давали девушкам в крестьянских семьях, ориентируясь на церковный календарь. Сегодня оно почти исчезло, хотя когда-то было символом кротости и женственности.

Домна

Происходит от латинского слова domina — "хозяйка". В XIX веке это имя встречалось в сельских общинах Правобережной Украины. Его носили женщины, которых уважали за хозяйственность и крепкий характер. Сейчас оно осталось скорее как архаическое упоминание.

Мокрина

Это имя происходит от греческого слова makarios – "блаженный". В народе же оно воспринималось как "мокрая", и часто ассоциировалось с природой, дождем, водой. На Подолье и Волыни в XIX веке Мокрина было довольно распространенным именем, но сегодня практически исчезло.

Текля (Фекла)

Происходит от греческого имени Theokleia — "славная Богом". Это имя было известно благодаря святой Текле, первой женщине-мученице христианства. В украинских селах Текля или Фекла (другой вариант произношения) встречались очень часто — и среди православных, и среди греко-католиков. Сегодня оно звучит архаично, но еще узнаваемо.

Феврония

Греческое происхождение — от слова phronesis, что означает "ум", "мудрость". В Украине имя было известно благодаря православным святым. Его давали девушкам, надеясь на их благоразумие и добродетель. В XIX веке имя Феврония еще встречалась в крестьянских семьях, а сейчас — почти забытое.

Харитина

Происходит от греческого слова charis — "милость", "доброта". В селах Центральной и Восточной Украины в XIX веке это имя давали девушкам, которых хотели наделить кротким нравом. Сегодня Харитина встречается разве что в старых документах или в исторической литературе.

Лавр

Мужское имя, связанное со словом "лавр" — деревом, которое в древности символизировало победу и славу. В XIX веке на Подолье и Полтавщине имя Лавр было не редкостью, хотя сегодня он звучит очень необычно.

Неждан

Это народное имя родители давали ребенку, рождения которого не ожидали. Часто его воспринимали как защитное: считалось, что "некрасивое" или "странное" имя может уберечь ребенка от злых сил. В метрических книгах XIX века такие случаи фиксировались довольно часто.

Прокоп (Прокопий)

Происходит от греческого имени Prokopios, что означает "прогрессирующий, движущийся вперед". В Украине оно стало популярным благодаря святому Прокопию. В XIX веке это было распространённое имя среди крестьян, но сегодня его практически не используют.

Савва (Савватий)

Греческое происхождение, значение — "спокойный", "тихий". В Украине имя получило распространение благодаря преподобному Савватию Соловецкому. В селах Правобережья оно встречалось в XIX веке, сейчас же почти забыто.

Сила (Силуян)

Имя звучит очень красноречиво и происходит от греческого Silas. В народе оно ассоциировалось с мужеством и выносливостью. В XIX веке его еще можно было встретить среди крестьян, но к XX веку оно почти исчезло.

Фотий

Происходит от греческого слова phos — "свет". В Украине это имя давали детям в честь святого Фотия Константинопольского. В XIX веке его можно было услышать в разных регионах, особенно среди набожных семей. Сегодня оно осталось только в исторических документах.

Эти имена звучат для нас необычно, но именно они были частью повседневной жизни украинцев еще каких-нибудь полтора-два века назад. И, возможно, когда-нибудь кто-то снова решится их возродить.

