Чем опасны "здоровые" батончики из супермаркета и как выбрать правильный (видео)

В этом году цены на фрукты и овощи в супермаркетах могут шокировать. Поэтому все чаще украинцы, особенно те, кто занимается спортом, обращают внимание на протеиновые и энергетические продукты, например "здоровые" батончики, которые в ярких обертках можно найти на полках чуть ли не каждого магазина.

Но с ними следует быть осмотрительными. Часть "полезных" батончиков призвана дать больше энергии. Это своего рода конфета в фитнес-обертке, они содержат много сахаров и часто пальмовое масло. Сытости такие не дают. Не читая состав их, легко можно спутать с протеиновыми батончиками.

В протеиновых важным компонентом является белок и клетчатка. Там также могут быть орехи, какао-масло и т.д., поэтому не следует считать их просто диетической заменой сладостям. Протеиновые батончики используют обычно через некоторое время после тренировки, не более 1-2 в день.

На что обратить внимание при выборе протеинового батончика

Протеиновые батончики не должны содержать пальмового масла или сахарного спирта (эритритол или ксилит). Последние менее калорийны, чем сахар, и не вызывают резких скачков глюкозы. Но есть и некоторые недостатки. Такие подсластители перевариваются медленно и могут вызвать вздутие, боль в животе или даже повышать риск сердечно-сосудистых проблем.

Важно понимать, что в протеиновом батончике может содержаться до 400 калорий, так что это часть дневного рациона, а не перекус. Как утверждают дистрибьюторы спортивного питания, важно, чтобы в протеиновом батончике основой был белок — более 30 г на 100 г продукта, а вот сахара должно быть меньше 2 граммов.

