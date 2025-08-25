Половить рыбу и покупаться: где можно отдохнуть в последние дни лета под Черкассами (фото)
Здесь можно наслаждаться красивыми закатами
Озеро Охматов одно из самых больших в Черкасской области. Это подлинная находка для любителей природы.
"Телеграф" рассказывает, что известно об этом озере. А также как туда доехать.
Что поражает в этом месте
Озеро Охматов имеет живописные виды. На фотографиях можно увидеть, как густые заросли камыша и прибрежные травы создают естественный барьер между водой и сушей. Вода имеет спокойную, почти зеркальную поверхность, отражающую облачное небо с его драматическими переходами от светлых к серым тонам.
Берега озера покрыты разнообразной растительностью – от молодых деревьев ивовой породы до густых кустарников. Особенно поражают широкие полосы камыша, создающие природные лабиринты и приюты для водоплавающих птиц. В некоторых местах берега достаточно крутые, поросшие лесом, что придает озеру дополнительный шарм и таинственность.
Вокруг озера простираются луга и пастбища с сельскохозяйственными угодьями, что свидетельствует о гармоничном сочетании природы и человеческой деятельности в регионе.
Его площадь составляет около 50 га, а глубина достигает 5-7 метров в самых глубоких участках. Образовалось озеро в результате естественных пойменных процессов, хотя точная история его формирования остается предметом исследований.
Природные особенности
Охматов привлекает рыболовов благодаря богатому биоразнообразию: здесь водятся карп, карась, окунь и даже щука. Берега озера поросли камышом и ивами, создавая живописные пейзажи. Местные жители рассказывают, что озеро имеет особую энергетику, а спокойная гладь идеально подходит для медитаций или тихого отдыха.
Как добраться
Озеро Охматов находится на границе Маньковского и Жашковского районов. Самый удобный маршрут – через село Охматов (Маньковский район).
Маршрут из Черкасс:
- От Черкасс ехать в направлении Умани примерно 60 км.
- Вернуть в село Охматов.
- От деревни пешком около 2-3 км до водоема.
