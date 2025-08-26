"Какая разница, где болеть". Украинская бабушка в горах поразила сеть (видео)

Женщина вдохновила немало людей

В сети завирусилось довольно интересное и теплое видео с украинской бабушкой. Пожилая женщина с палочкой в руках поднималась на гору Поп Иван.

Соответствующее видео опубликовала в Тик Ток Юлия Величко. Когда именно произошло событие неизвестно, но ролик появился в сети 22 августа.

На видео показан отрывок разговора пожилой бабушки с женщиной. Бабушка пошла в горы с рюкзаком, палкой и кариматом, хотя и не имеет достаточно здоровья. Встреча произошла по дороге на гору Поп Иван. Отвечая на вопрос, бабушка сказала: "Здоровья нет, но какая разница, где болеть". Именно так она объяснила свой поход в более 80 лет.

К тому же в глаза бросается и то, какая бабушка на свой возраст оживленна. Она легко ходит, хоть и с палкой, и разговаривает. Даже шутит, что в горах все лучше делать, даже болеть.

В комментариях пользователи были поражены и словами бабушки, и ее жизнерадостностью. Многие писали, что уже встречали похожих пожилых женщин и они безусловно вдохновляют. Были и те, кто отмечали, что на горы в Карпатах довольно трудно подниматься и бабушка настоящая героиня, если в более 80 лет может это делать.

Напомним, недавно в киевском метро произошел остроумный курьез. Украинцы шутили о необычном пассажире с клыками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лохматый посетитель делал заказ в McDonald’s в Одессе и развеселил сеть.