Редкое полезное растение может исчезнуть в Украине из-за браконьерства: что это за сокровище (фото)

В Украине можно встретить множество редких и полезных растений, среди которых особое место занимает исландский мох.

Это необычное растение увидели в Карпатах. С давних времен растение известно своими лечебными свойствами, поэтому его часто собирают местные жители, хотя это запрещено делать, как сообщили в Информаторе. Коломыя.

Что это за растение

Исландский мох

Исландский мох, или цетрария исландская, на самом деле не мох, а лишайник. Он образует разветвленные кустики с волнистыми зеленовато-бурыми пластинками и растет преимущественно на горных лугах, каменистых склонах и в хвойных лесах. Это растение очень чувствительное и любит чистый воздух, поэтому хорошо чувствует себя именно в высокогорье Карпат.

Исландский мох

Его считают очень полезным, поэтому часто становится предметом браконьерства. Экологи призывают беречь исландский мох и не трогать его, ведь он важен для сохранения уникальной экосистемы.

