Не ешьте в этот день круглые продукты: что категорически запрещено делать 29 августа

Сегодня, 29 августа, православные христиане и греко-католики отмечают Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя. До перехода ПЦУ на новоюлианский церковный календарь это событие приходилось на 11 сентября.

По Евагнелию, Иван был заключен царем Иродом Анипой из-за критики его нелегального брака с женой брата — Иродиадой. На праздничном пиру дочь Иродиады Соломия исполнила танец, настолько понравившийся Ироду, что он пообещал выполнить любую ее просьбу. По подсказке матери она попросила голову Иоанна Крестителя на блюде – она это получила.

Этот день почитается как один из древнейших памятных дней в христианстве – он знаменует любовь к правде, смиренное страдание и силу веры. Есть несколько запретов, которых следует соблюдать.

Традиции и приметы на 29 августа

Поскольку сейчас идет пост, верующие отказываются от мяса, рыбы, молока и яиц. В праздник 29 августа молятся и просят стойкости в вере.

какая погода 29 августа — такова будет осень;

дождь в этот день — осень будет пасмурной;

туман 29 августа — ждите непогоду;

журавли или гуси улетают — скоро наступит холод.

Фото: сгенерировано ИИ

Что нельзя делать 29 августа

есть круглые продукты или блюда на круглых тарелках – это символизирует голову и напоминает об этой трагедии;

пользоваться острыми инструментами через ассоциацию с отсечением головы;

веселиться, гулять день надо провести в молитве.

Именины 29 августа

В этот день именины отмечают Анна, Иван, Александр, Степан, Яков.

