Укр

Не ешьте в этот день круглые продукты: что категорически запрещено делать 29 августа

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
В этот день запрещено есть из круглых тарелок Новость обновлена 28 августа 2025, 19:58
В этот день запрещено есть из круглых тарелок. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Этот день нужно провести в молитве

Сегодня, 29 августа, православные христиане и греко-католики отмечают Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя. До перехода ПЦУ на новоюлианский церковный календарь это событие приходилось на 11 сентября.

По Евагнелию, Иван был заключен царем Иродом Анипой из-за критики его нелегального брака с женой брата — Иродиадой. На праздничном пиру дочь Иродиады Соломия исполнила танец, настолько понравившийся Ироду, что он пообещал выполнить любую ее просьбу. По подсказке матери она попросила голову Иоанна Крестителя на блюде – она это получила.

Этот день почитается как один из древнейших памятных дней в христианстве – он знаменует любовь к правде, смиренное страдание и силу веры. Есть несколько запретов, которых следует соблюдать.

Традиции и приметы на 29 августа

Поскольку сейчас идет пост, верующие отказываются от мяса, рыбы, молока и яиц. В праздник 29 августа молятся и просят стойкости в вере.

  • какая погода 29 августа — такова будет осень;
  • дождь в этот день — осень будет пасмурной;
  • туман 29 августа — ждите непогоду;
  • журавли или гуси улетают — скоро наступит холод.
Церковный праздник 29 августа
Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 29 августа

  • есть круглые продукты или блюда на круглых тарелках – это символизирует голову и напоминает об этой трагедии;
  • пользоваться острыми инструментами через ассоциацию с отсечением головы;
  • веселиться, гулять день надо провести в молитве.

Именины 29 августа

В этот день именины отмечают Анна, Иван, Александр, Степан, Яков.

Ранее "Телеграф" делился календарем праздников на сентябрь 2025 года. Мы собрали для вас все выдающиеся даты первого месяца осени.

Теги:
#Традиции #Запреты #Народные приметы #Церковный праздник