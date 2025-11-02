Признается в любви России и купила дом под Москвой: как сейчас живет Повалий и что она говорила о войне

Повалий получила российское гражданство

Таисия Повалий была популярной певицей в Украине и собирала стадионы. Однако впоследствии она переехала в Россию, а после начала полномасштабного вторжения распространяет кремлевскую пропаганду о Украине.

Что нужно знать:

Повалий выступает на концертах и разных мероприятиях в России.

Она распространяет пропаганду о "нацистах" в Украине

Запроданка приобрела дом под Москвой

"Телеграф" напомнит, что говорила о войне Повалий, а также как она сейчас живет.

Что говорила Повалий о войне

После начала полномасштабного вторжения исполнительница окончательно сделала выбор в пользу России. Также она перевезла в страну-агрессора свою маму. В 2022 году на концерте в Москве 9 мая Повалий выступила с российскими военными. Она спела композицию "Пісня про рушник" на украинском языке. Это происходило на фоне постоянных бомбардировок Россией украинских городов.

Повалий — "Пісня про рушник"

В 2023 году певица снова удивила своим цинизмом. Она приняла участие в программе "Песни русского мира", где исполнила украинскую народную песню "Ти ж мене підманула". Она сделала это с Кубанским казачьим хором.

Повалий — "Ти ж мене підманула"

Вскоре запроданка опубликовала пост ко Дню России, назвав ее "любимой" и "большой". Также она пожелала стране-оккупанта "процветания". Это привело к возмущению украинцев, ведь Россия совершает военные преступления против украинцев. Также предательница получила российское гражданство.

Повалий призналась в любви России, скриншот с ее инстаграм-страницы

Повалий также начала цинично врать, что столкнулась в Украине с "нацизмом", который Путин "сможет побороть". Также она заявила, что "Россия ее защищает".

А я именно в том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия меня сейчас защищает. Все эти 8 лет я не понимала, как буду жить дальше, каково мое будущее. А теперь вижу. Владимир Путин для меня — это тот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась непосредственно. Это его историческая миссия, на мой взгляд. Таисия Повалий

После этого СБУ сообщила Повалий о заочном подозрении по трем криминальным статьям: призывы к войне, оправдание агрессии России и коллаборационизм.

Вскоре исполнительница снова начала рассказывать на пропагандистском телевидении, как россияне ее "спасают". Она отметила, что после начала полномасштабной войны поверила, что "произвол может закончиться". Она назвала войну "спасением", потому что в Украине, по ее словам, якобы "готовились идти на Россию".

Повалий распространяла пропаганду на российском телевидении

В 2024 году Повалий заявила, что нужно поддерживать российских военных, то есть оккупантов, убивающих украинцев. Она утверждала, что "душой и сердцем с военными, защищающими ее". Родственников из Украины предательница назвала "одурманенными людьми".

После того как Повалий стала рупором кремлевской пропаганды, Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал у нее имущественные права на музыку и слова до девяти песен. Также у нее изъяли автомобиль BMW, травматическое оружие, семь земельных участков в Киевской области, частный дом и домовладение.

Впоследствии Повалий выступила на концерте "Новогодний голубой огонек — 2025". Она спела украинскую народную песню "Ти ж мене підманула". Этим предательница разгневала украинцев, ведь продолжается полномасштабная война России против Украины.

Повалий выступила на концерте "Новогодний голубой огонек — 2025"

Повалий заявляла на одном из российских телеканалов, что "Господь бережет Россию от вымирания". А в Украине, по ее словам, "все делается для того, чтобы уничтожить человечество". Предательница заявила, что "Господь поможет России победить".

Господь бережет Россию и бережет человечество от вымирания, потому что наша вера, наш генофонд – они и есть божественные и как продолжение цивилизации. Там (в Украине — ред.), на мой взгляд, все делается для того, чтобы человечество уничтожить. Не мне их судить, но я верю, что Господь здесь в России с нами, именно Господь хранит всех нас и именно Господь приведет нас к победе. Таисия Повалий

Повалий распространяет кремлевскую пропаганду

Российские медиа сообщали, что Повалий приобрела трехэтажный дом под Москвой. Запроданка взяла его в ипотеку, поскольку не имела достаточно средств, чтобы оплатить сразу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне сын Повалий. Он ее публично унизил.