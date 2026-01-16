Будет тепло даже без отопления: каким методом пользуются "холодные" страны
Причина холода в доме часто заключается в его конструкции и материалах
Когда дома отключают отопление и электричество, в помещениях становится очень холодно. Однако существует метод, позволяющий сохранять тепло даже в таких условиях.
Его давно используют в Норвегии и других странах Северной Европы. Детальнее об этом написали в РадиоТрек.
Уменьшение потерь тепла
В скандинавских странах дома проектируют как замкнутые системы с минимальными теплопотерями. Особое внимание уделяют утеплению фундамента и пола.
По европейским стандартам, наибольшие потери тепла происходят через основание дома. В Норвегии под фундамент кладут несколько слоев теплоизоляции, обычно экструдированный пенополистирол толщиной до 15 см. Это позволяет вдвое уменьшить теплопотери по сравнению с типичными домами, которые часто строят в Украине.
Теплый пол
Если пол хорошо утеплен, он остается теплым даже при низкой температуре обогрева. В таких домах нет холодных участков, а тепло сохраняется несколько часов после уменьшения нагрева.
В Финляндии и Швеции также применяют инфракрасные системы обогрева под полом. Они нагревают предметы и поверхности, а не воздух, что помогает экономить энергию даже в мороз.
Что можно использовать в Украине
Даже без полной перестройки дома можно повысить теплоизоляцию. Для этого утепляют фундамент, увеличивают слой изоляции под полом и используют материалы, хорошо удерживающие тепло.
Скандинавский опыт показывает, что комфорт в доме зависит не от дорогого отопления, а от правильных строительных решений. Когда тепло не "уходит в землю", в доме сохраняется комфорт даже в сильные морозы.
