"Кто-то засекал время?" Штраф за развратное поведение в автобусе развеселил украинцев

Действия мужчины квалифицировали как хулиганство

Необычный курьез в одном из автобусов Ивано-Франковска изрядно развеселил украинцев. Мужчине выписали штраф на 17 тысяч грн за развратное поведение.

Об этом пишет Блиц-Инфо со ссылкой на приговор суда от 15 апреля. Правда, хулиганским действием оказалась мастурбация в автобусе №40.

По данным судебного решения, мужчина сел рядом с пассажиркой и начал мастурбировать. Эти действия продолжались около 8 минут. Суд квалифицировал это как грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся исключительным цинизмом.

"Хулиганские действия ЛИЦО_2 не прекращались в течение примерно 8 минут, носили выраженный характер, направленный на грубое нарушение общественного порядка мотивов явного неуважения к обществу, сопровождавшееся исключительным цинизмом", — говорится в документе.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины (Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен.

Это событие развеселило украинцев. У них возникли вопросы к тому, кто считал время нарушения и почему "тариф" оказался столь дорогим. Люди писали:

Интересно, кто с секундомером все "контролировал".

Там тарификация "за раз".

Более 2000 в минуту. Что за тариф такой?

Может номер N 40 элитный.

