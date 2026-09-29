Эти 10 продуктов категорически не подходят для аэрогриля: только переведёте еду
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Некоторые эксперименты могут оказаться небезопасными
Аэрогриль является удобным дейвасом на кухне, который позволяет быстро приготовить множество блюд. Однако некоторые продукты категорически не рекомендуется делать в нем, чтобы их не испортить.
Есть целый список продуктов, которые после приготовления в аэрогриле могут оказаться сухими, жёсткими или даже могут подгореть. Об этом пишет CNET.
Свиные отбивные без кости
При высокой температуре постные, безкостные свиные отбивные и вырезка обычно пересыхают при сильном огне. А вот более жирное мясо переносит приготовление в аэрогриле намного лучше.
Листовые овощи
Шпинат, салат, капуста и другие листовые овощи — категорическое "нет" при приготовлении в аэрогриле. Горячий конвекционный воздух сделает пересушенные или подгоревшие листья.
Твердые овощи, включая брюссельскую капусту, тыкву и кабачки, хорошосохранятся , а листовые овощи лучше обжаривать, тушить или готовить на пару.
Стейк и говядина
Аэрогриль хорошо нагревается, но не настолько, чтобы снаружи стейк хорошо обжарился. Получить хорошо обжаренную корочку бывает сложнее, чем на раскалённой сковороде или гриле.
Исключение — говяжьи бургеры. Фарш хорошо подходит для аэрогриля и может получить румяную корочку.
Куриная грудка
Филе без кожи и кости более сухое мясо, поэтому при приготовлении горячим воздухом может стать жёстким и "резиновым". А вот куриные крылышки и бёдра хорошо подходят для аэрогриля благодаря большему количеству жира.
Крупные куски мяса
Большие куски говядины, свинины и баранины обычно требуют более длительного и равномерного приготовления. А в аэрогриле верхняя часть может начать пересыхать или подгорать раньше, нежели само мясо приготовится внутри.
Брокколи без дополнительной защиты
Под воздействием горячего воздуха брокколи быстро может подгореть. Особенно это касается верхушек соцветий. И хотя в аэрогриле этот овощ лучше не готовить, но при необходимости следует прикрыть его фольгой.
Моллюски
Устрицы, мидии и другие моллюски требуют жидкости для приготовления без пересыхания. Они также легко пережариваются, что может превратить их в резиновые кусочки. Избегайте использования аэрогриля при приготовлении большинства видов моллюсков.
Выпечка
Торты, печенье и другая выпечка не всегда хорошо переносят аэрогриль. Сильная циркуляция горячего воздуха может привести к быстрому подгоранию, а внутри изделие ещё не будет готово.
Запеканки и лазанья
Поскольку фритюрница готовится быстро, а тепло идёт сверху, запеканки и многослойные лазаньи могут не достичь полной готовности до того, как верхняя часть сгорит.
Аэрогриль нагревает продукты преимущественно сверху, поэтому глубокое блюдо может прогреваться неравномерно. В результате верхний слой уже подгорит, когда середина ещё останется недостаточно горячей.
Для подобных блюд лучше использовать обычную духовку либо снижать температуру и увеличивать время приготовления.
Попкорн
Попкорн кажется подходящим блюдом для аэрогриля, но быстрые результаты не стоят потенциальной опасности. Когда попкорн лопается, он взлетает вверх, и эти зерна могут застрять в нагревательном элементе вашей аэрогрильницы, вызывая пожар в худшем случае или горящий попкорн — в лучшем случае.
Если вы собираетесь готовить попкорн во фритюрнице, вам понадобится пакетик из фольги или другой термостойкий контейнер.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как приготовить идеальные яйца-пашот в аэрогриле.