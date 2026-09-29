Эти 10 продуктов категорически не подходят для аэрогриля: только переведёте еду

Некоторые эксперименты могут оказаться небезопасными

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Аэрогриль является удобным дейвасом на кухне, который позволяет быстро приготовить множество блюд. Однако некоторые продукты категорически не рекомендуется делать в нем, чтобы их не испортить.

Есть целый список продуктов, которые после приготовления в аэрогриле могут оказаться сухими, жёсткими или даже могут подгореть. Об этом пишет CNET.

Аэрогриль. Фото: Freepik

Свиные отбивные без кости

При высокой температуре постные, безкостные свиные отбивные и вырезка обычно пересыхают при сильном огне. А вот более жирное мясо переносит приготовление в аэрогриле намного лучше.

Свиные отбивные без кости. Фото: Freepik

Листовые овощи

Шпинат, салат, капуста и другие листовые овощи — категорическое "нет" при приготовлении в аэрогриле. Горячий конвекционный воздух сделает пересушенные или подгоревшие листья.

Твердые овощи, включая брюссельскую капусту, тыкву и кабачки, хорошосохранятся , а листовые овощи лучше обжаривать, тушить или готовить на пару.

Листовые овощи. Фото: Freepik

Стейк и говядина

Аэрогриль хорошо нагревается, но не настолько, чтобы снаружи стейк хорошо обжарился. Получить хорошо обжаренную корочку бывает сложнее, чем на раскалённой сковороде или гриле.

Исключение — говяжьи бургеры. Фарш хорошо подходит для аэрогриля и может получить румяную корочку.

Стейк. Фото: Freepik

Куриная грудка

Филе без кожи и кости более сухое мясо, поэтому при приготовлении горячим воздухом может стать жёстким и "резиновым". А вот куриные крылышки и бёдра хорошо подходят для аэрогриля благодаря большему количеству жира.

Куриная грудка. Фото: Freepik

Крупные куски мяса

Большие куски говядины, свинины и баранины обычно требуют более длительного и равномерного приготовления. А в аэрогриле верхняя часть может начать пересыхать или подгорать раньше, нежели само мясо приготовится внутри.

Крупные куски мяса. Фото: Freepik

Брокколи без дополнительной защиты

Под воздействием горячего воздуха брокколи быстро может подгореть. Особенно это касается верхушек соцветий. И хотя в аэрогриле этот овощ лучше не готовить, но при необходимости следует прикрыть его фольгой.

Брокколи. Фото: Freepik

Моллюски

Устрицы, мидии и другие моллюски требуют жидкости для приготовления без пересыхания. Они также легко пережариваются, что может превратить их в резиновые кусочки. Избегайте использования аэрогриля при приготовлении большинства видов моллюсков.

Моллюски. Фото: Freepik

Выпечка

Торты, печенье и другая выпечка не всегда хорошо переносят аэрогриль. Сильная циркуляция горячего воздуха может привести к быстрому подгоранию, а внутри изделие ещё не будет готово.

Выпечка. Фото: Freepik

Запеканки и лазанья

Поскольку фритюрница готовится быстро, а тепло идёт сверху, запеканки и многослойные лазаньи могут не достичь полной готовности до того, как верхняя часть сгорит.

Аэрогриль нагревает продукты преимущественно сверху, поэтому глубокое блюдо может прогреваться неравномерно. В результате верхний слой уже подгорит, когда середина ещё останется недостаточно горячей.

Для подобных блюд лучше использовать обычную духовку либо снижать температуру и увеличивать время приготовления.

Лазанья. Фото: Freepik

Попкорн

Попкорн кажется подходящим блюдом для аэрогриля, но быстрые результаты не стоят потенциальной опасности. Когда попкорн лопается, он взлетает вверх, и эти зерна могут застрять в нагревательном элементе вашей аэрогрильницы, вызывая пожар в худшем случае или горящий попкорн — в лучшем случае.

Если вы собираетесь готовить попкорн во фритюрнице, вам понадобится пакетик из фольги или другой термостойкий контейнер.

Попкорн. Фото: Freepik

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как приготовить идеальные яйца-пашот в аэрогриле.