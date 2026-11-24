Фигурант дела НАБУ остается главой земельной комиссии Киевсовета

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Действующий глава земельной комиссии Киевсовета Михаил Терентьев мог продвигать и принимать "земельные решения" в интересах связанных компаний. Депутат хоть и является фигурантом дела НАБУ, но до сих пор сохраняет за собой место главы комиссии. Он влияет на то, кому достанется коммунальная земля.

"Телеграфу" удалось получить документы из материалов дела НАБУ и установить ранее неизвестные эпизоды. В частности, к схемам могла быть причастна жена депутата Ольга Терентьева. Ее ФОП использовали для оформления договоров аренды земли, благодаря чему семья депутата получала легальный доход.

О том, как могла работать схема и кто был в ней задействован, читайте в материале.

"Телеграф" направил запрос на комментарии и к Терентьеву, и к его жене. К моменту публикации ответа мы не получили.

Важное:

Терентьев поддержал аренду 2 064 кв. м коммунальной земли на Виноградаре для компании "СВ-5". Его голос "за" зафиксирован в протоколе земельной комиссии Киевсовета.

Его голос "за" зафиксирован в протоколе земельной комиссии Киевсовета. Через несколько месяцев супруга депутата Ольга арендовала у "СВ-5" 114,8 кв. м в здании на этом участке и, по данным НАБУ, получала деньги от субарендаторов. Детективы не установили фактов перечисления арендной платы самой "СВ-5".

и, по данным НАБУ, получала деньги от субарендаторов. Детективы не установили фактов перечисления арендной платы самой "СВ-5". Совладелец "СВ-5" Валентина Федорук, по данным НАБУ, получала доходы от организации, выполнявшей функции приемной Терентьева. Две другие ее компании "Валентина-92" и "Кингста" также получили в аренду коммунальную землю. Прокуратура оспорила передачу всех трех участков.

Две другие ее компании "Валентина-92" и "Кингста" также получили в аренду коммунальную землю. Прокуратура оспорила передачу всех трех участков. НАБУ попросило проверить возможный конфликт интересов Терентьева. В проекте ответа Киевсовета говорится, что у городских антикоррупционных подразделений нет полномочий его устанавливать. Из документов, которые есть у "Телеграфа", неизвестно, оценил ли уполномоченный орган эти голосования.

В проекте ответа Киевсовета говорится, что у городских антикоррупционных подразделений нет полномочий его устанавливать. Из документов, которые есть у "Телеграфа", неизвестно, оценил ли уполномоченный орган эти голосования. Терентьев – один из девяти обвиняемых в деле "Чистый город". После расследования и передачи обвинительного акта в суд он сохранил депутатский мандат и продолжает возглавлять земельную комиссию Киевсовета.

Терентьев и ФОП его жены

Михаил Терентьев – один из девяти обвиняемых в деле "Чистый город", в рамках которого НАБУ и САП расследовали передачу столичных участков вне торгов. Он продолжает возглавлять комиссию, которая рассматривает проекты относительно аренды и продажи коммунальной земли.

После того, как в феврале 2025 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении вероятной схемы, Терентьев побывал под стражей. Он вышел после внесения залога в размере 19,98 млн грн. Впоследствии Высший антикоррупционный суд снизил его до 17,8 млн грн. Весной мэр Виталий Кличко сообщил об увольнении Терентьева с должности директора коммунального предприятия "Инженерный центр", а партия "УДАР" приняла решение о его отзыве из Киевсовета. Терентьев обжаловал это решение. 10 июня 2025 года административный суд приостановил действие решения партийного съезда до вступления в законную силу решения по делу.

Депутат Киевсовета Михаил Терентьев возглавляет земельную комиссию

По версии следствия, депутат мог использовать должность главы комиссии, чтобы продвигать земельные вопросы в интересах группы Дениса Комарницкого. При этом глава комиссии также не забывал и о собственных интересах.

"Телеграф" получил информацию из материалов дела, ранее не попадавших в СМИ. В частности, речь идет о решении относительно участка площадью 2 064 кв. м по проспекту Свободы, 5-А, на Виноградаре. В марте 2023 года Терентьев поддержал на комиссии проект передачи этой земли в аренду компании "СВ-5". Депутата заслушали при рассмотрении вопроса. Он был среди 17 членов комиссии, поддержавших проект.

В мае Киевсовет одобрил аренду, а в ноябре, по данным НАБУ, супруга главы комиссии Ольга Терентьева через свой ФОП арендовала у "СВ-5" часть здания на этом участке площадью 114,8 кв. м. В ноябре и декабре она передавала помещение в субаренду и получала от субарендаторов деньги. При этом информации о том, что со счета ФОП переводили деньги за аренду, нет.

На этом связи Терентьева с СВ-5 не ограничиваются. Так, совладелица этой ОООшки Валентина Федорук в 2022 и 2024 годах получала доходы от общественной организации, которая выполняла функции общественной приемной Терентьева.

Очевидно, что у депутата по меньшей мере возник конфликт интересов при рассмотрении вопроса аренды. Само решение тоже было незаконным, ведь его обжаловала прокуратура. 9 апреля 2026 года Хозяйственный суд Киева отменил решение Киевсовета, признал договор недействительным и обязал "СВ-5" вернуть землю общине. Суд первой инстанции пришел к выводу, что право аренды следовало выставить на земельные торги.

Как работала "туалетная схема". Инфографика "Телеграфа"

Валентина Федорук и ее участки

Валентина Федорук, помимо "СВ-5", владела предприятием "Валентина-92" и обществом "Кингста". Обе компании (не без участия земельной комиссии) получили коммунальные участки в аренду. Решения относительно этих участков впоследствии обжаловала прокуратура.

"Валентина-92" арендовала землю на ул. Лагерной, 46/48-В. Правда, в этот раз Терентьев дважды заявлял о потенциальном конфликте интересов, когда земельная комиссия рассматривала проект аренды. Впоследствии Киевсовет принял решение о продаже участка. В сентябре 2025 года Хозяйственный суд Киева отменил это решение и обязал предприятие снести здание площадью 551,2 кв. м.

"Кингста" получила в аренду 994 кв. м на ул. Адама Мицкевича, 1-А. Основание – на этом месте компания получила в собственность общественный туалет (именно из-за подобных случаев схему называют "туалетной"). Киевсовет принял решение 19 сентября 2024 года. В июле 2025 года Хозяйственный суд Киева признал договор аренды недействительным и обязал компанию вернуть участок общине. Требование прокуратуры отменить решение Киевсовета суд отклонил.

То есть Федорук, которая зарабатывала в приемной Терентьева, смогла получить решение Киевсовета по меньшей мере в отношении трех участков (с учетом участка на Виноградаре). И каждый раз суд признавал, что решение принималось незаконно.

Эпизоды с конфликтом интересов НАБУ пыталось изучить с помощью КГГА. По информации "Телеграфа", еще 30 сентября 2025 года НАБУ обратилось к Виталию Кличко с просьбой проверить, имел ли Терентьев конфликт интересов во время голосований. Бюро также попросило предоставить сведения о земельных проектах, относительно которых Терентьев заявлял о конфликте интересов.

Городской голова поручил подготовить ответ за своей подписью и передал письмо в антикоррупционный департамент КГГА. На следующий день директор департамента Олег Тимошенко представил докладную. Он пояснил, что полномочия его подразделения ограничиваются деятельностью исполнительного органа и предложил передать вопрос в секретариат Киевсовета.

3 октября Кличко сменил резолюцию. Ответ должны были подготовить за подписью управляющего делами Киевсовета Евгения Ситниченко. В проекте письма отмечено, что устанавливать конфликт интересов в действиях депутатов не уполномочены ни департамент КГГА, ни антикоррупционное управление секретариата совета.

Так что фактически местные власти не контролируют, не выделяют ли депутаты земля для компаний, с которыми имеют связи.

Еще один фигурант "Чистого города" связан с "СВ-5"

В апреле 2025 года "СВ-5" возглавил Роман Блюмин, один из обвиняемых в деле "Чистый город". По версии следствия, он был доверенным лицом бывшего заместителя главы КГГА Александра Спасибко. Вероятная роль Блюмина заключалась в том, чтобы помочь оформить недвижимость через подконтрольные компании, впоследствии претендовавшие на коммунальную землю.

Блюмин также имеет долю в потребительском обществе "Витекс". О том, как для этого общества подготовили проект аренды земли по адресу, где несколькими годами ранее был демонтирован его павильон, "Телеграф" расскажет в следующей публикации.

Публично об операции "Чистый город" НАБУ и САП сообщили еще в феврале 2025 года. Как уже писал "Телеграф", по версии следствия, группа во главе с бывшим депутатом Денисом Комарницким использовала зарегистрированные сооружения, чтобы получать коммунальные участки без торгов. Часть таких сооружений существовала только в документах.

Список обвиняемых

6 октября 2026 года НАБУ и САП сообщили, что обвинительный акт был направлен в суд. Среди девяти обвиняемых – Денис Комарницкий, Михаил Терентьев, Елена Марченко, бывшие заместители главы КГГА Петр Оленич и Александр Спасибко, бывший заместитель директора "Киевблагоустройства" Алексей Мушта, Роман Блюмин, Алиса Соболь и Елена Богославская.

Уголовную ответственность определит суд. В то время как за то, кто возглавляет земельную комиссию, политическую ответственность несет Киевсовет. После громкого расследования, обнародования записей НАБУ и передачи дела в суд эта ответственность так и не вылилась в смену руководства комиссии. Терентьев остается в должности, на которой может влиять на решение об аренде и продаже земли киевлян.

В следующих публикациях "Телеграф" расскажет, кто сегодня влияет на земельные решения столицы и какие механизмы передачи коммунальной земли без торгов до сих пор применяют. Продолжение следует…