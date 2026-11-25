Покупку часто приурочивали к Новому году, когда магазины давали скидки

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В середине нулевых стиральная машина-автомат в Украине стоила примерно 300–500 долларов, или 1 515–2 525 грн при курсе 5,05 грн за доллар. При месячном заработке в 1 000 грн это составляло полторы-две с половиной зарплаты.

О том, как итальянские автоматы изменили домашнюю стирку, рассказывает "Телеграф". Еще в 1990-х большинство украинских семей стирали в ванне или пользовались "Малюткой" либо "Вяткой" с отжимной центрифугой.

Что изменилось с появлением Indesit

Белый корпус, круглый люк спереди и ручка со стрелкой для выбора программы – так выглядела фронтальная машина-автомат Indesit с барабаном на 5 кг. В зависимости от модели отжим достигал 800–1000 оборотов в минуту.

Разницу хорошо чувствовали те, кто привык выкручивать мокрые простыни руками. С автоматом достаточно было загрузить белье и выбрать программу. Пока машина стирала, полоскала и отжимала вещи, можно было заниматься своими делами. Особенно ощутимым это изменение было для молодых семей с ребенком, где стирали каждый день.

Автоматизация стирки особенно облегчила быт молодых семей с детьми Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как копили деньги на стиралку

Средняя зарплата в Украине в 2005–2006 годах составляла примерно 800–1 000 грн в месяц. При курсе 5,05 грн за доллар нижняя граница цены получалась такой: 300 × 5,05 = 1 515 грн. Верхняя – 500 × 5,05 = 2 525 грн. Если человек зарабатывал 800 грн в месяц, на покупку ушло бы от почти двух до чуть более трех полных зарплат.

Деньги откладывали понемногу в "банку на стиралку", иногда по несколько лет. Некоторые ждали предновогодней распродажи: скидка давала возможность купить машину, на которую уже давно копили.

Другие оформляли в магазине кредит или рассрочку. Для того времени это был новый способ купить технику, и на него решались даже те, кто раньше избегал займов. Еще один вариант – попросить помощи у родственников, работавших за границей, или купить подержанную машину с рук.

Семьи со скромными доходами могли долго обсуждать покупку стиральной машины Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Кто покупал автоматы и сколько они служили

Среди первых покупателей были молодые родители и те, кто работал в крупных городах. В семьях со скромными доходами покупку долго обсуждали: потратить сбережения сейчас или еще несколько лет стирать по-старому.

Стиральные машины тех лет служили по 10–15 лет, а некоторые и до сих пор работают в квартирах. Для тех, кто месяцами откладывал на такую технику, она осталась напоминанием об одной из первых крупных покупок.

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