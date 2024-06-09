В Одессе водитель влетел в толпу на пешеходном переходе: в сети показали жуткие кадры

Ранее он также привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение

В воскресенье, 9 июня, в Одессе автомобиль на большой скорости влетел в толпу пешеходного перехода. Есть травмированные.

Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщили местные паблики. Есть данные о шести травмированных. Пострадавшие люди живы, но в тяжелом состоянии.

В сети обнародовали видео, где в Одессе на пешеходном переходе вблизи торгового центра "Ривьера" автомобиль врезается в толпу. В результате этого многие люди, которые находились рядом и шли по переходу, получили ранения.

По предварительным данным людей, находившихся рядом с местом ДТП, мужчина, управлявший автомобилем, был пьян, и за ним была погоня.

Очевидцы рассказывают, что машина врезалась в микроавтобус, микроавтобус начал лететь в одну сторону и BMW начал лететь в кювет. А девушки, шедшие после тревоги с Ривьеры, не успели до конца перейти дорогу, их зацепила машина. Водителя, влетевшего в толпу, по предварительным данным, также забрала скорая в тяжелом состоянии.

В полиции уже прокомментировали ДТП. Там отмечается, что 34-летний водитель легковушки BMW, убегая от патрульных, на одном из перекрестков совершил столкновение с автомобилем Ford, после чего наехал на трех женщин, которые в это время переходили дорогу по пешеходному переходу.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы и водитель "BMW" с разными телесными повреждениями были доставлены в больницу. Жизни пострадавших ничего не угрожает. После осмотра врачей две женщины от госпитализации отказались. Водитель "Ford" не пострадал", — говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что у водителя "BMW" ощущается запах алкоголя из полости рта. У него отобраны биологические образцы для установления состояния опьянения. В настоящее время он находится в больнице.

Как установили следователи, мужчина не имел права управлять автомобилем соответствующей категории, за что уже привлекался к ответственности по ч. 2 ст. 126 КУоАП. Кроме того, ранее он также привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение (ч. 1 ст. 130 КУоАП) и уголовную ответственность за незаконное завладение транспортным средством и кражу (ч. 2 ст. 289 и ч. 3 ст. 185 УКУ).

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве два дрифтера пытались похвастаться своими автомобилями и в результате столкнулись. Не остановили их и немалые штрафы, предусмотренные для любителей экстремальной езды.