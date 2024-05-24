Серьезное ДТП под Киевом: пьяный вусмерть водитель разнес 2 авто (фото)

Авария произошла по неосторожности

На трассе Киев-Чернигов произошло серьезное ДТП. И снова причиной столкновения стала водка.

Дело в том, что аварию совершил очень и очень пьяный водитель. Вернее, он был пьян вусмерть. Драгер показал 3,91 промилле алкоголя в его крови, говорят в Патрульной полиции Киевской области.

Показатель алкоголя в крови, зарегистрированный у этого водителя, превышает норму почти в 20 раз. Состояние, в котором нарушитель находился, приравнивается к алкогольной коме.

Причиной ДТП является несоблюдение безопасного интервала. Водитель Daewoo Lanos был рассеян (удивительно, как он вообще мог удерживать руль в таком состоянии), не учел ситуацию на дороге, из-за чего допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, хотя машины разбиты.

На место аварии приехал экипаж полиции. В ходе общения с виновником аварии полицейские заметили явные признаки опьянения. Мужчина согласился пройти обследование на состояние алкогольного опьянения, и результат поразил — он превышал норму в два десятка раз. Поэтому мужчину отстранили от вождения, а автомобиль эвакуировали. На мужчину составили 2 протокола — за нарушение ПДД, что привело к ДТП, а также за управление в состоянии опьянения.

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