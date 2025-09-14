Політтехнолог, політичний консультант та кандидат історичних наук, науковий співробітник Центру політичної розвідки Олег Постернак розповів, який виклик для українців може готувати Росія

Путін зараз вважає, що він на марші. Загострення боїв у Покровському напрямку, навчання "Захід-2025" в Білорусі, дронове вторгнення у повітряний простір НАТО, візуальне укріплення альянсу з Китаєм на саміті ШОС, млява нерішучість Трампа і очікування перемоги прямих та прихованих проросійських сил в Молдові робить його у перспективі впевненим в своїй одержимості на українському напрямку.

В цьому ланцюжку "багатоходівок" не вистачало б одного подієвого сюжету — керованої внутрішньополітичної кризи в Україні на тлі пошуку моделей завершення війни. Тим паче, літній "картонний протест" кремлівські політтехнологи швидко взяли на карандаш для обмірковування способів генерації подібного.

Для Кремля втручання у політичний процес суперників та ворогів — це продовження війни. Когнітивними, медійними та політичними засобами. Головне — щоб була як відкрита, так і прихована "п’ята колона" ждунів, ватників, колаборантів, яка в потрібний момент буде активована під проводом старих політиків з відповідною репутацією.

Мої джерела в правоохоронних органах також підтверджують інформацію українських медіа, що у найближчий час деякі старі проросійські політики спробують організувати штучні протести в Києві біля органів влади для супроводу психологічної операції впливу Кремля.

Багатьом цікаво, а хто ж ризикне стати організатором таких ризикованих дій в центрі столиці? Логічно припустити, що лише ті, які залишились в Україні для "кращих часів", на яких вже немає де ставити пробу і від яких тхне проросійським запахом за кілометр.

Телеграм-канали мільйонники (Інсайдер, "Всевидяще око:Україна) пишуть, що організацією протестних мітингів може займатись екс-нардеп, фігурант кримінальної справи СБУ за підозрою у пособництві державі-агресору Михайло Добкін. Подібний попередній досвід у нього є.

Медіа також повідомляють, що проросійські мітинги будуть максимально імітувати "картонний майдан" для надання заворушенням асоціативного та правдоподібного вигляду. Адже картонний протест більш-менш позитивно сприймався частиною суспільства, чому б не зайти через імітацію щось подібного?

Геннадій Кернес та Михайло добкін на мітингу у березні 2014 року

Джерело: пост Постернака у Facebook