Путіну зараз не вистачає лише внутрішньої кризи в Україні. Хто її може влаштувати - Олег Постернак
Політтехнолог, політичний консультант та кандидат історичних наук, науковий співробітник Центру політичної розвідки Олег Постернак розповів, який виклик для українців може готувати Росія
Путін зараз вважає, що він на марші. Загострення боїв у Покровському напрямку, навчання "Захід-2025" в Білорусі, дронове вторгнення у повітряний простір НАТО, візуальне укріплення альянсу з Китаєм на саміті ШОС, млява нерішучість Трампа і очікування перемоги прямих та прихованих проросійських сил в Молдові робить його у перспективі впевненим в своїй одержимості на українському напрямку.
В цьому ланцюжку "багатоходівок" не вистачало б одного подієвого сюжету — керованої внутрішньополітичної кризи в Україні на тлі пошуку моделей завершення війни. Тим паче, літній "картонний протест" кремлівські політтехнологи швидко взяли на карандаш для обмірковування способів генерації подібного.
Для Кремля втручання у політичний процес суперників та ворогів — це продовження війни. Когнітивними, медійними та політичними засобами. Головне — щоб була як відкрита, так і прихована "п’ята колона" ждунів, ватників, колаборантів, яка в потрібний момент буде активована під проводом старих політиків з відповідною репутацією.
Мої джерела в правоохоронних органах також підтверджують інформацію українських медіа, що у найближчий час деякі старі проросійські політики спробують організувати штучні протести в Києві біля органів влади для супроводу психологічної операції впливу Кремля.
Багатьом цікаво, а хто ж ризикне стати організатором таких ризикованих дій в центрі столиці? Логічно припустити, що лише ті, які залишились в Україні для "кращих часів", на яких вже немає де ставити пробу і від яких тхне проросійським запахом за кілометр.
Телеграм-канали мільйонники (Інсайдер, "Всевидяще око:Україна) пишуть, що організацією протестних мітингів може займатись екс-нардеп, фігурант кримінальної справи СБУ за підозрою у пособництві державі-агресору Михайло Добкін. Подібний попередній досвід у нього є.
Медіа також повідомляють, що проросійські мітинги будуть максимально імітувати "картонний майдан" для надання заворушенням асоціативного та правдоподібного вигляду. Адже картонний протест більш-менш позитивно сприймався частиною суспільства, чому б не зайти через імітацію щось подібного?
Джерело: пост Постернака у Facebook
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.