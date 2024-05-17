Тарифи на світло зростуть вже 1 червня, - нардеп

На електрогенерацію в Україні вплинули кілька факторів

Повернення до графіків відключення електроенергії у травні є цілком логічним та зрозумілим, а тарифи на світло, ймовірно, зростуть вже з 1 червня. Про це в бліцінтерв’ю "Телеграфу" розповів народний депутат Сергій Нагорняк, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

У багатьох українців постало запитання, чому відключення світла почались лише у травні, враховуючи, що масштабні обстріли енергооб’єктів (принаймні офіційно) були понад місяць тому.

– Прохолодна травнева погода змусила багатьох українців використовувати для опалення електроприлади. В цілому по країні більш ніж на 1000 мВт зросло споживання електроенергії. Другий фактор — атомні електростанції знизили виробництво десь на 500 мВт. Раніше вони працювали практично на максимумі своїх потужностей, зараз їм треба буде проводити в тому числі регламентні ремонтні роботи, — зазначає Нагорняк.

За словами народного депутата, найближчими днями ситуація має покращитись, але не у вечірні піки. Навіть імпорт електрики наразі не перекриває нестачу. Глобально стоїть велика задача з відновлення власної генерації.

– Нині йдуть переговори із західними фінансовими інституціями — щодо кредитів на відновлення генерації. Очевидно, це не швидкий процес. І, скажімо відверто, крім грошей на відновлення енергооб’єктів треба чимало часу, — пояснює Нагорняк.

Нардеп розповів, що нині в Кабміні йдуть активні обговорення про підвищення тарифів на електроенергію для населення.

– У січні, в інтерв’ю вашому виданню я прогнозував, що вартість електрики для населення цього року виросте вдвоє.

Про унікальну ситуацію в енергетиці та неминучість зростання тарифів на електроенергію читайте в матеріалі "Телеграфу": Тарифи на електрику зростуть вдвічі вже цього року, а блекаутів вдалось уникнути з однієї причини, — нардеп

Зараз в Кабміні йдуть активні обговорення, щоб підняти тарифи вже з 1 червня до рівня 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів. Ймовірно, таке рішення буде прийнято. Але важливо зауважити, що отримані кошти підуть не обслуговуючим компаніям, а саме на розвиток генерації. Енергоатом щорічно дотує населення на близько 100 млрд грн, Укргідроенерго — на близько 25 млрд грн. Кошти, отримані від підняття тарифів, будуть акумульовані на відновлення потужностей Укргідроенерго та на побудову 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС. Власна генерація для нас зараз дуже важлива.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Зеленського розповіли, як рятуватимуть енергетику після знищення Трипільської ТЕС