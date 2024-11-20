У листопаді подорожчає ще одна популярна категорія продуктів

Упродовж року вартість на них також не стояла на місці

Окрім здорожчання популярних видів м'яса, наприкінці осені в ціні також додадуть і крупи — гречка, рис, макарони, пшоно тощо.

З початку року виросли у вартості майже всі товари з бакалії, але найбільше — крупа ячнева. Її цінник збільшився на 14,6%, як повідомила головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна, посилаючись на дані Держкомстату, передає 24 Канал.

Крім неї, упродовж року також поступово здорожчали:

Манні крупи — на 9,3%, тобто до 23,24 гривні за кілограм.

Рис та пшенична крупа – на 6,0%, тобто до 54,37 гривні за кілограм та 18,23 гривні за кілограм відповідно.

Гречка виросла на 3,2% і коштує нині 29,79 гривні за кілограм;

Однак пшоно знизилося в ціні – до 24,25 гривні за кілограм (-4,6%), додає Черемісіна.

"Протягом вересня-жовтня ячні крупи додали в ціні 4,5% – до 17,78 гривні за кілограм, манні – 2,6% – до 23,24 гривні за кілограм, пшеничні – 1,6% – до 18,23 гривні за кілограм, рис – 1,0% – до 54,37 гривні за кілограм, гречка – 0,6% – до 29,79 гривні за кілограм", — додала Черемісіна.

За її прогнозом, у листопаді 2024 року очікується тенденція на здорожчання круп на 3-5%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наразі мандарини в Україні дешевшають. Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові поділилась прогнозом щодо того, які будуть ціни на цей фрукт напередодні зимових свят.