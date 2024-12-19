Влетить у копієчку? Скільки коштує приготувати глінтвейн до святкового столу - порівняння цін

Глінтвейн — це гарячий напій з червоного вина з прянощами

До зимових свят залишаються лічені дні і дехто вже починає формувати кошик на святковий стіл, порівнюючи ціни. Тому виникає питання: а скільки ж коштує приготувати глінтвейн.

"Телеграф" знайшов відповідь і ба більше порівняв ціни на усі інгредієнти у двох найпопулярніших супермаркетах України.

Зауважимо, що до стандартного рецепта глінтвейну входить: червоне вино, спеції, апельсин та яблуко. Щодо спецій — розглядаємо вже готову приправу до глінтвейну.

Вино

Вартість червоного напівсолодкого вина Bolgrad у Сільпо складає 114 грн по знижці за 0,75 л, а в АТБ — 78 грн те ж по акції. Проте в останньому супермаркеті навіть без знижки вино коштує 88 грн за 0,75 л.

Апельсин

Для глінтвейну на одну пляшку вина вистачить одного середнього апельсина, вагою 200-300 г. У Сільпо продають апельсин міні за 80 грн/кг, тобто дві штучки коштуватимуть десь 50 грн. В АТБ за 1 кг звичайних апельсинів треба віддати 65 грн, а за середній фрукт приблизно — 40 грн.

Яблуко

Аби глінтвейн був запашним, краще обирати ароматні яблука червоного кольору, для любителів кислинки — підійдуть і зелені. У Сільпо 1 кг українських яблук коштує 38 грн, тобто за середній фрукт треба викласти приблизно 20 грн. В АТБ такий же сорт яблук продається в сітці, 1 кг коштує 38 грн. За сіточку треба буде заплатити приблизно 25-30 грн.

Спеції

Приправа до глінтвейну, за даними сайтів, доступна лише у Сільпо і там вона коштує від 25 до 50 грн. Ціна залежить і від ваги, і від вигляду прянощів у середині. Тобто є варіанти з подрібненими спеціями, а є з цілою зіркою бодяна, паличкою кориці тощо.

Загальна вартість глінтвейну з Сільпо приблизно складає 209 грн, а з АТБ — 153 грн. Різниця — 56 грн, проте вартість у різних містах України може різнитись.

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