Деяким українцям передбачено допомогу на лікування: де приймають заявки

В одній громаді Луганської області жителям нараховують допомогу за відшкодування витрат на оплату лікування

Жителі Сіверськодонецької громади можуть отримати грошову допомогу на лікування. Кошти надходять із бюджету громади.

Така виплата була надана ще 51 жителю Сіверськодонецької громади на загальну суму в 179 тисяч гривень. Про це повідомили на сторінці Луганської обласної державної адміністрації у Facebook.

Згідно з даними, грошова допомога призначається людині на відшкодування витрат, які пішли на лікування тяжкої хвороби, поранення, проведення медичних операцій тощо.

Для оформлення виплати для осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах, згідно з Комплексною цільової програми Сіверськодонецької міської територіальної громади "Турбота", потрібно звернутись за номером 099-035-43-49 чи 095-572-34-67 з 10:00 до 15:00 з понеділка по п'ятницю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може отримати допомогу в 6500 гривень та на що її можна буде витратити. Вона надаватиметься в межах програми "Зимова єПідтримка" і заявникам не потрібно буде звертатись для її оформлення.