Хто може отримувати виплати замість пенсіонерів та що для цього потрібно

Виплати можуть здійснюватись іншим особам, якщо пенсіонер оформить довіреність

В Україні пенсіонери можуть оформити виплату за довіреністю строком на один календарний рік (12 місяців). Аби оформити її, літній особі необхідно особисто звернутись до Пенсійного фонду.

Пенсія може нараховуватись за довіреністю згідно зі законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Кількість місяців, під час яких здійснюватиметься виплата, визначається в документі, однак термін дії такого документа не може перевищувати 12 місяців.

Після спливу 12 місяців пенсіонеру самостійно потрібно звернутись до ПФУ, аби подати заяву про продовження виплати пенсійного нарахування за довіреністю.

Виплата такої пенсії розпочинається з місяця, що настає після подання заяви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2025 році передбачаються зміни у пенсійних нарахуваннях, зокрема збільшиться норма стажу для виходу на пенсію, розмір виплат, що перевищує максимальний, уріжуть, будуть списувати кошти з карток переселенців тощо.